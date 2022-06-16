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  4. Босния и Герцеговина – Финляндия – 3:2. Дубль Джеко. Видео голов и обзор
Лига наций
Босния и Герцеговина
14.06.2022, FT 3 : 2
Финляндия
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Лига наций
16 июня 2022, 03:05 | Обновлено 16 июня 2022, 03:18
9
0

Босния и Герцеговина – Финляндия – 3:2. Дубль Джеко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги наций

16 июня 2022, 03:05 | Обновлено 16 июня 2022, 03:18
9
0
Босния и Герцеговина – Финляндия – 3:2. Дубль Джеко. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Голевую феерию увидели зрители в матче 4-го тура Лиги наций B.

Босния и Герцеговина – Финляндия – 3:2. Дубль Джеко. Видео голов и обзор

Голы: Пьянич, 5 (пен.), Джеко, 29, 58 – Пукки, 10, Каллман, 18.

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Босния и Герцеговина).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Босния и Герцеговина).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Кялльман (Финляндия).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Теему Пукки (Финляндия).
5’
ГОЛ ! С пенальти забил Миралем Пьянич (Босния и Герцеговина).
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Источник Sport.ua
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