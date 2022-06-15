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  4. Лукаку отказал ряду топ-клубов ради Интера
Англия
15 июня 2022, 22:00 |
439
0

Лукаку отказал ряду топ-клубов ради Интера

Форвард «Челси» твердо намерен вернуться в миланский клуб

15 июня 2022, 22:00 |
439
0
Лукаку отказал ряду топ-клубов ради Интера
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку твердо намерен покинуть «Челси» нынешним летом и вернуться в «Интер», где он выступал в 2019 – 2021 годах.

На руках у Лукаку были предложения от ПСЖ, «Тоттенхэма», «Милана» и «Ньюкасла». Но все эти предложения 29-летний бельгиец отклонил ради «Интера».

При этом переход в «Интер» усложняется финансовым положением миланского клуба. На полноценный трансфер у «нерадзурри» денег сейчас нет, поэтому обсуждается только годичная аренда. «Челси» готов отпустить Лукаку. Сейчас клубы ведут переговоры по поводу стоимости годичной аренды.

Сам Лукаку ради возвращения в «Интер» готов на сокращение зарплаты в два раза – с 15 миллионов евро в год до 7,5 миллионов. Именно столько он получал в «Интере» до перехода в «Челси».

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Источник Footmercato
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