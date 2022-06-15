Денис ПОПОВ: «Вся борьба в Лиге наций будет в сентябре»

Защитник сборной Украины Денис Попов поделился впечатлениями от матча Лиги наций против Ирландии (1:1):

«Вошел в игру нормально. Ждал какого-то стандарта, чтобы удалось забить. Таков результат. Это футбол. Мы рады этому одному очку.

Само собой, что мы были утомлены. Не повезло? Не знаю, моментов было не очень много, но из тех, которые были, мы выжали максимум. А в других, может, немного не повезло.

Вся борьба будет в сентябре, мы настроены на нее. Сейчас мы уезжаем в отпуск. Потом – клубные дела, там надо будет хорошо себя проявить. А потом уже в сборную к лучшему результату».