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  4. Денис ПОПОВ: «Вся борьба в Лиге наций будет в сентябре»
Лига наций
15 июня 2022, 21:07 |
97
0

Денис ПОПОВ: «Вся борьба в Лиге наций будет в сентябре»

Защитник сборной Украины – о матче против Ирландии

15 июня 2022, 21:07 |
97
0
Денис ПОПОВ: «Вся борьба в Лиге наций будет в сентябре»
УАФ. Денис Попов

Защитник сборной Украины Денис Попов поделился впечатлениями от матча Лиги наций против Ирландии (1:1):

«Вошел в игру нормально. Ждал какого-то стандарта, чтобы удалось забить. Таков результат. Это футбол. Мы рады этому одному очку.

Само собой, что мы были утомлены. Не повезло? Не знаю, моментов было не очень много, но из тех, которые были, мы выжали максимум. А в других, может, немного не повезло.

Вся борьба будет в сентябре, мы настроены на нее. Сейчас мы уезжаем в отпуск. Потом – клубные дела, там надо будет хорошо себя проявить. А потом уже в сборную к лучшему результату».

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Денис Попов сборная Украины по футболу Украина - Ирландия Лига наций
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Источник vZbirna
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