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  4. Интер согласовал трансфер хавбека Эмполи
Италия
15 июня 2022, 20:36 |
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0

Интер согласовал трансфер хавбека Эмполи

Кристьян Асллани продолжит карьеру в «Интере»

15 июня 2022, 20:36 |
170
0
Интер согласовал трансфер хавбека Эмполи
Getty Images/Global Images Ukraine

«Интер» согласовал условия перехода полузащитника «Эмполи» Кристьяна Асллани. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Речь идет о годичной аренде с правом выкупа за 14 миллионов евро. «Интер» рассматривает Асслани как подмену ключевому полузащитнику Марцело Брозовичу.

В нынешнем сезоне на счету Асллани 1 гол и 2 ассиста в 26 матчах за «Эмполи» во всех турнирах. Трансферная стоимость 20-летнего албанца оценивается в 10 миллионов евро.

Ранее «Интер» согласовал контракт с Пауло Дибалой.

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Источник Sky Sport Italia
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