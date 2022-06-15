Италия15 июня 2022, 20:36 |
170
0
Интер согласовал трансфер хавбека Эмполи
Кристьян Асллани продолжит карьеру в «Интере»
15 июня 2022, 20:36 |
170
0
«Интер» согласовал условия перехода полузащитника «Эмполи» Кристьяна Асллани. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Речь идет о годичной аренде с правом выкупа за 14 миллионов евро. «Интер» рассматривает Асслани как подмену ключевому полузащитнику Марцело Брозовичу.
В нынешнем сезоне на счету Асллани 1 гол и 2 ассиста в 26 матчах за «Эмполи» во всех турнирах. Трансферная стоимость 20-летнего албанца оценивается в 10 миллионов евро.
Ранее «Интер» согласовал контракт с Пауло Дибалой.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 июня 2022, 12:49 0
Центрбек Родриго провел за «бело-синих» 58 матчей
Футбол | 14 июня 2022, 23:42 7
Веселые результаты в Лиге наций
Футбол | 15.06.2022, 00:25
Футбол | 15.06.2022, 16:11
Футбол | 15.06.2022, 15:59
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.06.2022, 19:57 7
14.06.2022, 23:59 3
13.06.2022, 17:55 5
15.06.2022, 08:33
14.06.2022, 18:43 2
14.06.2022, 20:26 6
14.06.2022, 22:40
14.06.2022, 07:58 9