Интер согласовал трансфер хавбека Эмполи

«Интер» согласовал условия перехода полузащитника «Эмполи» Кристьяна Асллани. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Речь идет о годичной аренде с правом выкупа за 14 миллионов евро. «Интер» рассматривает Асслани как подмену ключевому полузащитнику Марцело Брозовичу.

В нынешнем сезоне на счету Асллани 1 гол и 2 ассиста в 26 матчах за «Эмполи» во всех турнирах. Трансферная стоимость 20-летнего албанца оценивается в 10 миллионов евро.

Ранее «Интер» согласовал контракт с Пауло Дибалой.