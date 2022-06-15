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  4. Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Буяльский заслуживал место в сборной»
Лига наций
15 июня 2022, 18:39 | Обновлено 15 июня 2022, 19:40
507
2

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Буяльский заслуживал место в сборной»

Форвард «Миная» - о матчах сборной Украины в Лиге наций

15 июня 2022, 18:39 | Обновлено 15 июня 2022, 19:40
507
2
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Буяльский заслуживал место в сборной»
ФК Минай. Евгений Селезнев

Форвард «Миная» Евгений Селезнев не сумел выделить лидера в нынешнем составе сборной Украины:

«В сборной Украины нельзя выделить одного лидера. Есть команда и коллектив. Ярмоленко можно назвать лидером. Он доказывает это в раздевалке и на поле. Есть Малиновский, Зинченко, Яремчук, Забарный. Думаю, атмосфера в команде на высшем уровне.

Не мне судить о составе, но я считаю, что Буяльский заслуживал место в сборной. Он бы помог команде в этих поединках, в том числе, и с Уэльсом».

Ранее Селезнев признал ошибкой период своей карьеры в россии.

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Евгений Селезнев сборная Украины по футболу Виталий Буяльский
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Источник ТК Футбол
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aleks8-48
Если бы Буяльский был из чемпионского состава Ю-20,тогда вопросов не было бы,а так под схему не подходит,тем более,что есть Сикан.
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+1
marko2020
Не можна виділити лідера, але можно) Тунєц нюхнув перед в'ю?)
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-3
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