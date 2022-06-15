Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Буяльский заслуживал место в сборной»
Форвард «Миная» - о матчах сборной Украины в Лиге наций
Форвард «Миная» Евгений Селезнев не сумел выделить лидера в нынешнем составе сборной Украины:
«В сборной Украины нельзя выделить одного лидера. Есть команда и коллектив. Ярмоленко можно назвать лидером. Он доказывает это в раздевалке и на поле. Есть Малиновский, Зинченко, Яремчук, Забарный. Думаю, атмосфера в команде на высшем уровне.
Не мне судить о составе, но я считаю, что Буяльский заслуживал место в сборной. Он бы помог команде в этих поединках, в том числе, и с Уэльсом».
Ранее Селезнев признал ошибкой период своей карьеры в россии.
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