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  4. Роберто МАНЧИНИ: «В матче с Германией были и хорошие моменты»
Лига наций
15 июня 2022, 18:25 |
136
0

Роберто МАНЧИНИ: «В матче с Германией были и хорошие моменты»

Наставник сборной Италии – о разгромном поражении в Лиге наций

15 июня 2022, 18:25 |
136
0
Роберто МАНЧИНИ: «В матче с Германией были и хорошие моменты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал разгромное поражение 2:5 от Германии в Лиге наций:

«Печально так завершать июньскую часть Лиги наций — но Германия хороша, и мы это знали. Мы дали им слишком много пространства в первом тайме. Были и хорошие моменты, несмотря на результат, но в любом случае это печально.

Были ошибки, потому что мы не действовали в защите как единое целое. Кое-что не сработало. Мы пытались вернуться в игру и пошли на риск.

Впереди у нас долгий путь. Будут и хорошие моменты, и плохие. Посмотрим, что будет в сентябре. Даже сегодня вечером были некоторые обнадеживающие признаки, такие как гол Гнонто и другие моменты, которые мы создали, но Германия выступила лучше нас и заслужила победу».

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Роберто Манчини сборная Италии по футболу сборная Германии по футболу Лига наций
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Источник Sky Sport Italia
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