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  4. Травма Яремчука оказалась несерьезной
Португалия
15 июня 2022, 17:49 |
184
0

Травма Яремчука оказалась несерьезной

Украинский форвард «Бенфики» избежал тяжелой травмы

15 июня 2022, 17:49 |
184
0
Травма Яремчука оказалась несерьезной
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард «Бенфики» Роман Яремчук пропустил последние матчи сборной Украины из-за травмы. Речь шла о повреждении голеностопа, степень тяжести не сообщалась.

Однако, по информации португальских СМИ, Яремчук избежал серьезной травмы. Восстановление не займет много времени.

В нынешнем сезоне на счету Яремчука 9 голов и 6 ассистов в 43 матчах за «Бенфику» во всех турнирах.

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Роман Яремчук сборная Украины по футболу Бенфика травма
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Источник Record.pt
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