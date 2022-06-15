Травма Яремчука оказалась несерьезной

Форвард «Бенфики» Роман Яремчук пропустил последние матчи сборной Украины из-за травмы. Речь шла о повреждении голеностопа, степень тяжести не сообщалась.

Однако, по информации португальских СМИ, Яремчук избежал серьезной травмы. Восстановление не займет много времени.

В нынешнем сезоне на счету Яремчука 9 голов и 6 ассистов в 43 матчах за «Бенфику» во всех турнирах.