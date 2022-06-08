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  4. Роман Яремчук прервал свою «официальную» серию
Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2022, 16:55 | Обновлено 08 июня 2022, 17:01
946
0

Роман Яремчук прервал свою «официальную» серию

Форвард «Бенфики» не сыграет в официальном матче сборной впервые с 11 октября 2019 года

08 июня 2022, 16:55 | Обновлено 08 июня 2022, 17:01
946
0
Роман Яремчук прервал свою «официальную» серию
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В заявку на матч с Ирландией в Лиге наций по тем или иным причинам не попали ряд ключевых игроков сборной Украины. В том числе Роман Яремчук, который защищал цвета главной команды страны в 22-х официальных встречах подряд. Последний раз Роман пропускал «официоз» 11 октября 2019 года, когда в Харькове наша национальная дружина обыграла Литву со счетом 2:0 в отборочном турнире чемпионата Европы.

К слову, рекорд сборной принадлежит на пару Андрею Пятову и Андрею Ярмоленко, которые с сентября 2009-го по октябрь 2018-го провели 50 официальных матчей подряд.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие наибольшее количество официальных матчей подряд за сборную Украины

Серия

Игрок

Период

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

50

Андрей ПЯТОВ

05.09.2009

Андорра (д)

5:0

16.10.2018

Чехия (д)

1:0

50

Андрей ЯРМОЛЕНКО

05.09.2009

Андорра (д)

5:0

16.10.2018

Чехия (д)

1:0

36

Александр ГОЛОВКО

31.08.1996

Сев. Ирландия (г)

1:0

14.11.2001

Германия (г)

1:4

33

Сергей РЕБРОВ

31.08.1996

Сев. Ирландия (г)

1:0

05.09.2001

Армения (д)

3:0

33

Анатолий ТИМОЩУК

09.02.2005

Албания (г)

2:0

10.10.2009

Англия (д)

1:0

33

Евгений КОНОПЛЯНКА

09.10.2014

Беларусь (г)

2:0

10.06.2019

Люксембург (д)

1:0

26

Александр ШОВКОВСКИЙ

11.06.2003

Греция (г)

0:1

13.10.2007

Шотландия (г)

1:3

25

Андрей ШЕВЧЕНКО

15.11.1997

Хорватия (д)

1:1

14.11.2001

Германия (г)

1:4

24

Владислав ВАЩУК

05.09.1998

Россия (д)

3:2

14.11.2001

Германия (г)

1:4

23

Андрей ВОРОБЕЙ

02.09.2000

Польша (д)

1:3

09.10.2004

Греция (д)

1:1

22

Олег ГУСЕВ

05.09.2009

Андорра (д)

5:0

08.09.2014

Словакия (д)

0:1

22

Роман ЯРЕМЧУК

14.10.2019

Португалия (д)

2:1

05.06.2022

Уэльс (г)

0:1

20

Вячеслав ШЕВЧУК

06.09.2013

Сан-Марино (д)

9:0

16.06.2016

Сев. Ирландия (н)

0:2

20

Николай МАТВИЕНКО

24.03.2017

Хорватия (г)

0:1

06.09.2020

Испания (г)

0:4

* серия не закончена.

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Источник Sport.ua
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