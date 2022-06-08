Роман Яремчук прервал свою «официальную» серию
Форвард «Бенфики» не сыграет в официальном матче сборной впервые с 11 октября 2019 года
В заявку на матч с Ирландией в Лиге наций по тем или иным причинам не попали ряд ключевых игроков сборной Украины. В том числе Роман Яремчук, который защищал цвета главной команды страны в 22-х официальных встречах подряд. Последний раз Роман пропускал «официоз» 11 октября 2019 года, когда в Харькове наша национальная дружина обыграла Литву со счетом 2:0 в отборочном турнире чемпионата Европы.
К слову, рекорд сборной принадлежит на пару Андрею Пятову и Андрею Ярмоленко, которые с сентября 2009-го по октябрь 2018-го провели 50 официальных матчей подряд.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, проведшие наибольшее количество официальных матчей подряд за сборную Украины
|
Серия
|
Игрок
|
Период
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
50
|
Андрей ПЯТОВ
|
05.09.2009
|
Андорра (д)
|
5:0
|
16.10.2018
|
Чехия (д)
|
1:0
|
50
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
05.09.2009
|
Андорра (д)
|
5:0
|
16.10.2018
|
Чехия (д)
|
1:0
|
36
|
Александр ГОЛОВКО
|
31.08.1996
|
Сев. Ирландия (г)
|
1:0
|
14.11.2001
|
Германия (г)
|
1:4
|
33
|
Сергей РЕБРОВ
|
31.08.1996
|
Сев. Ирландия (г)
|
1:0
|
05.09.2001
|
Армения (д)
|
3:0
|
33
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
09.02.2005
|
Албания (г)
|
2:0
|
10.10.2009
|
Англия (д)
|
1:0
|
33
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
09.10.2014
|
Беларусь (г)
|
2:0
|
10.06.2019
|
Люксембург (д)
|
1:0
|
26
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
11.06.2003
|
Греция (г)
|
0:1
|
13.10.2007
|
Шотландия (г)
|
1:3
|
25
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
15.11.1997
|
Хорватия (д)
|
1:1
|
14.11.2001
|
Германия (г)
|
1:4
|
24
|
Владислав ВАЩУК
|
05.09.1998
|
Россия (д)
|
3:2
|
14.11.2001
|
Германия (г)
|
1:4
|
23
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
02.09.2000
|
Польша (д)
|
1:3
|
09.10.2004
|
Греция (д)
|
1:1
|
22
|
Олег ГУСЕВ
|
05.09.2009
|
Андорра (д)
|
5:0
|
08.09.2014
|
Словакия (д)
|
0:1
|
22
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
14.10.2019
|
Португалия (д)
|
2:1
|
05.06.2022
|
Уэльс (г)
|
0:1
|
20
|
Вячеслав ШЕВЧУК
|
06.09.2013
|
Сан-Марино (д)
|
9:0
|
16.06.2016
|
Сев. Ирландия (н)
|
0:2
|
20
|
Николай МАТВИЕНКО
|
24.03.2017
|
Хорватия (г)
|
0:1
|
06.09.2020
|
Испания (г)
|
0:4
* серия не закончена.
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