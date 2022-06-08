Роман Яремчук прервал свою «официальную» серию

В заявку на матч с Ирландией в Лиге наций по тем или иным причинам не попали ряд ключевых игроков сборной Украины. В том числе Роман Яремчук, который защищал цвета главной команды страны в 22-х официальных встречах подряд. Последний раз Роман пропускал «официоз» 11 октября 2019 года, когда в Харькове наша национальная дружина обыграла Литву со счетом 2:0 в отборочном турнире чемпионата Европы.

К слову, рекорд сборной принадлежит на пару Андрею Пятову и Андрею Ярмоленко, которые с сентября 2009-го по октябрь 2018-го провели 50 официальных матчей подряд.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие наибольшее количество официальных матчей подряд за сборную Украины

Серия Игрок Период Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 50 Андрей ПЯТОВ 05.09.2009 Андорра (д) 5:0 16.10.2018 Чехия (д) 1:0 50 Андрей ЯРМОЛЕНКО 05.09.2009 Андорра (д) 5:0 16.10.2018 Чехия (д) 1:0 36 Александр ГОЛОВКО 31.08.1996 Сев. Ирландия (г) 1:0 14.11.2001 Германия (г) 1:4 33 Сергей РЕБРОВ 31.08.1996 Сев. Ирландия (г) 1:0 05.09.2001 Армения (д) 3:0 33 Анатолий ТИМОЩУК 09.02.2005 Албания (г) 2:0 10.10.2009 Англия (д) 1:0 33 Евгений КОНОПЛЯНКА 09.10.2014 Беларусь (г) 2:0 10.06.2019 Люксембург (д) 1:0 26 Александр ШОВКОВСКИЙ 11.06.2003 Греция (г) 0:1 13.10.2007 Шотландия (г) 1:3 25 Андрей ШЕВЧЕНКО 15.11.1997 Хорватия (д) 1:1 14.11.2001 Германия (г) 1:4 24 Владислав ВАЩУК 05.09.1998 Россия (д) 3:2 14.11.2001 Германия (г) 1:4 23 Андрей ВОРОБЕЙ 02.09.2000 Польша (д) 1:3 09.10.2004 Греция (д) 1:1 22 Олег ГУСЕВ 05.09.2009 Андорра (д) 5:0 08.09.2014 Словакия (д) 0:1 22 Роман ЯРЕМЧУК 14.10.2019 Португалия (д) 2:1 05.06.2022 Уэльс (г) 0:1 20 Вячеслав ШЕВЧУК 06.09.2013 Сан-Марино (д) 9:0 16.06.2016 Сев. Ирландия (н) 0:2 20 Николай МАТВИЕНКО 24.03.2017 Хорватия (г) 0:1 06.09.2020 Испания (г) 0:4

* серия не закончена.