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  4. Рома предложила 20 миллионов за хавбека Лиона
Италия
15 июня 2022, 17:33 |
186
0

Рома предложила 20 миллионов за хавбека Лиона

Уссем Ауар может продолжить карьеру в Италии

15 июня 2022, 17:33 |
186
0
Рома предложила 20 миллионов за хавбека Лиона
Getty Images/Global Images Ukraine

«Рома» предложила «Лиону» 20 миллионов евро за полузащитника Уссема Ауара. Об этом сообщают французские СМИ.

Однако «Лион» это предложение отклонил. Клуб готов продать 23-летнего француза только за более высокую сумму. Ранее интерес к Ауару проявлял другой итальянский клуб, «Ювентус».

В нынешнем сезоне на счету Ауара 8 голов и 4 ассиста в 45 матчах за «Лион» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2023 года

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Уссем Ауар Лион Рома Рим
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Источник Sport.fr
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