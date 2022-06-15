Рома предложила 20 миллионов за хавбека Лиона
Уссем Ауар может продолжить карьеру в Италии
«Рома» предложила «Лиону» 20 миллионов евро за полузащитника Уссема Ауара. Об этом сообщают французские СМИ.
Однако «Лион» это предложение отклонил. Клуб готов продать 23-летнего француза только за более высокую сумму. Ранее интерес к Ауару проявлял другой итальянский клуб, «Ювентус».
В нынешнем сезоне на счету Ауара 8 голов и 4 ассиста в 45 матчах за «Лион» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2023 года
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