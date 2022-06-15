Рома предложила 20 миллионов за хавбека Лиона

«Рома» предложила «Лиону» 20 миллионов евро за полузащитника Уссема Ауара. Об этом сообщают французские СМИ.

Однако «Лион» это предложение отклонил. Клуб готов продать 23-летнего француза только за более высокую сумму. Ранее интерес к Ауару проявлял другой итальянский клуб, «Ювентус».

В нынешнем сезоне на счету Ауара 8 голов и 4 ассиста в 45 матчах за «Лион» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2023 года