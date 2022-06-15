Мирон МАРКЕВИЧ: «У Фенербахче много старичков. Хорошие шансы Динамо»

Опытный наставник Мирон Маркевич считает, что у «Динамо» Киев есть хорошие шансы против «Фенербахче» в квалификации Лиги чемпионов.

«Не вижу ничего страшного в таком сопернике, как «Фенербахче». Что АЕК, что «Фенербахче» не является особой угрозой. Да, турки будут иметь серьезную поддержку, но трибуны не играют в футбол. Поэтому жребий неплохой».

«Видел несколько раз матчи «Фенербахче» – много «старичков». При этом не думаю, что они будут серьезно готовы в июле. У киевлян хорошие шансы пройти дальше», - сказал Маркевич.