Мирон МАРКЕВИЧ: «У Фенербахче много старичков. Хорошие шансы Динамо»
Эксперт уверен в шансах киевлян
Опытный наставник Мирон Маркевич считает, что у «Динамо» Киев есть хорошие шансы против «Фенербахче» в квалификации Лиги чемпионов.
«Не вижу ничего страшного в таком сопернике, как «Фенербахче». Что АЕК, что «Фенербахче» не является особой угрозой. Да, турки будут иметь серьезную поддержку, но трибуны не играют в футбол. Поэтому жребий неплохой».
«Видел несколько раз матчи «Фенербахче» – много «старичков». При этом не думаю, что они будут серьезно готовы в июле. У киевлян хорошие шансы пройти дальше», - сказал Маркевич.
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