Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «У Фенербахче много старичков. Хорошие шансы Динамо»
Лига чемпионов
15 июня 2022, 17:40 |
561
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «У Фенербахче много старичков. Хорошие шансы Динамо»

Эксперт уверен в шансах киевлян

15 июня 2022, 17:40 |
561
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «У Фенербахче много старичков. Хорошие шансы Динамо»
fcdynamo.kiev.ua

Опытный наставник Мирон Маркевич считает, что у «Динамо» Киев есть хорошие шансы против «Фенербахче» в квалификации Лиги чемпионов.

«Не вижу ничего страшного в таком сопернике, как «Фенербахче». Что АЕК, что «Фенербахче» не является особой угрозой. Да, турки будут иметь серьезную поддержку, но трибуны не играют в футбол. Поэтому жребий неплохой».

«Видел несколько раз матчи «Фенербахче» – много «старичков». При этом не думаю, что они будут серьезно готовы в июле. У киевлян хорошие шансы пройти дальше», - сказал Маркевич.

По теме:
Йожеф САБО: «Фенербахче - слабый соперник, у Динамо хорошие шансы»
Забарный попал в список номинантов на премию Golden Boy-2022
Динамо узнало соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Мирон Маркевич Динамо Киев Фенербахче Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник 1927.kiev.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евгений КРАСНИКОВ: «Ярославский не охладел к футболу»
Футбол | 15 июня 2022, 16:11 2
Евгений КРАСНИКОВ: «Ярославский не охладел к футболу»
Евгений КРАСНИКОВ: «Ярославский не охладел к футболу»

Вице-президент клуба - о ситуации харьковчан

Евгений КРАСНИКОВ: «Скорее всего, состав Металлиста будет украинским»
Футбол | 15 июня 2022, 14:33 0
Евгений КРАСНИКОВ: «Скорее всего, состав Металлиста будет украинским»
Евгений КРАСНИКОВ: «Скорее всего, состав Металлиста будет украинским»

Легионеров ждать не стоит

ПЕТРАКОВ: «Теперь поедем в Варшаву делать британские визы»
Футбол | 15.06.2022, 01:10
ПЕТРАКОВ: «Теперь поедем в Варшаву делать британские визы»
ПЕТРАКОВ: «Теперь поедем в Варшаву делать британские визы»
Смазанный последний аккорд. Сборная Украины сыграла вничью с Ирландией
Футбол | 14.06.2022, 23:36
Смазанный последний аккорд. Сборная Украины сыграла вничью с Ирландией
Смазанный последний аккорд. Сборная Украины сыграла вничью с Ирландией
Венгрия забила 4 гола в ворота сборной Англии, Германия разгромила Италию
Футбол | 14.06.2022, 23:42
Венгрия забила 4 гола в ворота сборной Англии, Германия разгромила Италию
Венгрия забила 4 гола в ворота сборной Англии, Германия разгромила Италию
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Генштаб ВСУ: «Россияне хотят наступать на Славянск»
Генштаб ВСУ: «Россияне хотят наступать на Славянск»
14.06.2022, 07:39 1
Война
Выбор Петракова. Состав сборной Украины на матч Лиги наций
Выбор Петракова. Состав сборной Украины на матч Лиги наций
14.06.2022, 20:26 6
Футбол
ШВАРЦЕНЕГГЕР: «У нас на руках кровь, потому что мы финансируем войну»
ШВАРЦЕНЕГГЕР: «У нас на руках кровь, потому что мы финансируем войну»
14.06.2022, 19:57 6
Война
Почему ПСЖ так хочет Зидана, и почему Париж вряд ли сможет его получить
Почему ПСЖ так хочет Зидана, и почему Париж вряд ли сможет его получить
14.06.2022, 12:38 3
Футбол
Ястремская обыграла вторую ракетку Польши на турнире в Бирмингеме
Ястремская обыграла вторую ракетку Польши на турнире в Бирмингеме
14.06.2022, 14:26 3
Теннис
Украина – Ирландия – 1:1. Ничья в Лодзи. Видео голов и обзор матча
Украина – Ирландия – 1:1. Ничья в Лодзи. Видео голов и обзор матча
15.06.2022, 00:25
Футбол
Бойкот российским спортсменам: Андрей Шевченко открыл Спортивный фронт
Бойкот российским спортсменам: Андрей Шевченко открыл Спортивный фронт
14.06.2022, 07:58 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем