Евгений КРАСНИКОВ: «Ярославский не охладел к футболу»

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников подтвердил, что сейчас полностью ведет дела в клубе, но владелец Александр Ярославский, вопреки слухам в СМИ, не охладел к футболу.

— Что говорит Александр Ярославский о перспективах команды?

— У Александра Владиленовича сейчас хватает своих забот, и он доверил мне управление «Металлистом». Но он полностью в теме всех вопросов и продолжает финансировать клуб. У нас все идет по плану.

— В прессе была информация, что Ярославский охладел к футболу. Это правда?

— Сейчас столько всего пишут, что не хочется даже комментировать. Александр Владиленович не охладел к футболу, главное — чтобы у него никто не отбивал желание.

— Бюджет на новый сезон уже сформирован?

— Мы уже прикидываем бюджет, но полностью сформируем его, когда станет известно время и место проведения чемпионата и его длительность. Когда будут ответы на эти вопросы, от этого и будем отталкиваться.

— Какая у «Металлиста» будет стоять цель на новый сезон в УПЛ?

— Изначально стояла цель занять место, позволяющее выступать в еврокубках, но война внесла свои коррективы. Мы - новички, первый год будем играть в УПЛ, у нас молодая команда, поэтому сейчас задача только одна — играть в футбол, а по ходу уже разберемся.