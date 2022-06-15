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  4. ВИДЕО. Интервью Дарвина Нуньеса после рекордного перехода в Ливерпуль
Англия
15 июня 2022, 15:45 |
344
0

ВИДЕО. Интервью Дарвина Нуньеса после рекордного перехода в Ливерпуль

Форвард перебрался в состав Красных

15 июня 2022, 15:45 |
344
0
ВИДЕО. Интервью Дарвина Нуньеса после рекордного перехода в Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

Первое интервью новичка «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса. Форварда за рекордные для клуба 85 миллионов фунтов подписали из «Бенфики».

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Источник Sport.ua
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