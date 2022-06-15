Англия15 июня 2022, 15:45 |
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ВИДЕО. Интервью Дарвина Нуньеса после рекордного перехода в Ливерпуль
Форвард перебрался в состав Красных
15 июня 2022, 15:45 |
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Первое интервью новичка «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса. Форварда за рекордные для клуба 85 миллионов фунтов подписали из «Бенфики».
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