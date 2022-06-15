Мануэль НОЙЕР: «Было неприятно дважды пропустить в концовке»
Вратарь сборной Германии – о разгромной победе над Италией
Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал разгромную победу над Италией (5:2) в 4-м туре Лиги наций.
«Мы играли уверенно, и по игре можно было сказать, что мы хотели доминировать на протяжении всего матча и добиться прогресса на фоне недавних результатов. Нам это удалось, но пропустить два гола в концовке все равно было неприятно.
Мы играли против трех команд, к которым следует относиться со всей серьезностью. Мы добились положительных результатов, и это важно для нас в преддверии чемпионата мира», - сказав Нойер.
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