Мануэль НОЙЕР: «Было неприятно дважды пропустить в концовке»

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал разгромную победу над Италией (5:2) в 4-м туре Лиги наций.

«Мы играли уверенно, и по игре можно было сказать, что мы хотели доминировать на протяжении всего матча и добиться прогресса на фоне недавних результатов. Нам это удалось, но пропустить два гола в концовке все равно было неприятно.

Мы играли против трех команд, к которым следует относиться со всей серьезностью. Мы добились положительных результатов, и это важно для нас в преддверии чемпионата мира», - сказав Нойер.