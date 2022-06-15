Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мануэль НОЙЕР: «Было неприятно дважды пропустить в концовке»
Лига наций
15 июня 2022, 14:16 | Обновлено 15 июня 2022, 14:32
183
0

Мануэль НОЙЕР: «Было неприятно дважды пропустить в концовке»

Вратарь сборной Германии – о разгромной победе над Италией

15 июня 2022, 14:16 | Обновлено 15 июня 2022, 14:32
183
0
Мануэль НОЙЕР: «Было неприятно дважды пропустить в концовке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал разгромную победу над Италией (5:2) в 4-м туре Лиги наций.

«Мы играли уверенно, и по игре можно было сказать, что мы хотели доминировать на протяжении всего матча и добиться прогресса на фоне недавних результатов. Нам это удалось, но пропустить два гола в концовке все равно было неприятно.

Мы играли против трех команд, к которым следует относиться со всей серьезностью. Мы добились положительных результатов, и это важно для нас в преддверии чемпионата мира», - сказав Нойер.

По теме:
Александр СЕВИДОВ: «Уверен, что Украина вернется в дивизион А Лиги наций»
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы во всех играх доминировали и создавали моменты»
Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Это что-то невероятное»
Мануэль Нойер сборная Италии по футболу сборная Германии по футболу Лига наций Германия - Италия
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Смазанный последний аккорд. Сборная Украины сыграла вничью с Ирландией
Футбол | 14 июня 2022, 23:36 25
Смазанный последний аккорд. Сборная Украины сыграла вничью с Ирландией
Смазанный последний аккорд. Сборная Украины сыграла вничью с Ирландией

Команда Александра Петракова не сумела снова обыграть ирландцев

ЛЕОНЕНКО: «Вацко находится в Закарпатском котле. Оттуда проще умничать»
Футбол | 14 июня 2022, 17:56 14
ЛЕОНЕНКО: «Вацко находится в Закарпатском котле. Оттуда проще умничать»
ЛЕОНЕНКО: «Вацко находится в Закарпатском котле. Оттуда проще умничать»

Экс-форвард «Динамо» ответил на критику комментатора

ВИДЕО. Довбик сравнял счет, замкнув прострел от Ярмоленко
Футбол | 14.06.2022, 23:00
ВИДЕО. Довбик сравнял счет, замкнув прострел от Ярмоленко
ВИДЕО. Довбик сравнял счет, замкнув прострел от Ярмоленко
От топ-форварда за 42 млн к религиозному рэпу: история Джексона Мартинеса
Футбол | 15.06.2022, 14:05
От топ-форварда за 42 млн к религиозному рэпу: история Джексона Мартинеса
От топ-форварда за 42 млн к религиозному рэпу: история Джексона Мартинеса
Де Йонг согласовал личный контракт с Манчестер Юнайтед
Футбол | 15.06.2022, 10:18
Де Йонг согласовал личный контракт с Манчестер Юнайтед
Де Йонг согласовал личный контракт с Манчестер Юнайтед
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ШВАРЦЕНЕГГЕР: «У нас на руках кровь, потому что мы финансируем войну»
ШВАРЦЕНЕГГЕР: «У нас на руках кровь, потому что мы финансируем войну»
14.06.2022, 19:57 5
Война
Мудрик поведал, что Петраков сказал игрокам в перерыве матча с Арменией
Мудрик поведал, что Петраков сказал игрокам в перерыве матча с Арменией
13.06.2022, 13:23 1
Футбол
Промоутер Джошуа: «Проиграть Усику - не катастрофа. Он сейчас номер один»
Промоутер Джошуа: «Проиграть Усику - не катастрофа. Он сейчас номер один»
13.06.2022, 14:27 5
Бокс
ПЕТРАКОВ: «Теперь поедем в Варшаву делать британские визы»
ПЕТРАКОВ: «Теперь поедем в Варшаву делать британские визы»
15.06.2022, 01:10 9
Футбол
Выбор Петракова. Состав сборной Украины на матч Лиги наций
Выбор Петракова. Состав сборной Украины на матч Лиги наций
14.06.2022, 20:26 6
Футбол
Венгрия забила 4 гола в ворота сборной Англии, Германия разгромила Италию
Венгрия забила 4 гола в ворота сборной Англии, Германия разгромила Италию
14.06.2022, 23:42 7
Футбол
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Мне стыдно, что я играл в россии»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Мне стыдно, что я играл в россии»
14.06.2022, 18:43 2
Футбол
Рой Джонс невнятно ответил Владимиру Кличко
Рой Джонс невнятно ответил Владимиру Кличко
13.06.2022, 10:51 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем