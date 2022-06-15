Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы во всех играх доминировали и создавали моменты»

Полузащитник итальянской «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский поделился впечатлениями от поединка Лиги наций против Ирландии, который завершился вничью 1:1.

«Спасибо за поддержку. Как и три дня назад, атмосфера была великолепной. Мы слышали, как весь стадион кричал «ВСУ», так что это для них. Сегодня мы играли для наших защитников, поэтому вне поля будем болеть за них.

Мы во всех играх доминировали и создавали моменты. В некоторых забивали больше, в некоторых меньше. Но если брать игру, то видно, что сборная прогрессирует и будет прогрессировать. Конечно, результат будет, но с такой игрой мы можем в будущем рассчитывать на лучшие результаты», - сказал Малиновский.