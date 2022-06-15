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  4. Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы во всех играх доминировали и создавали моменты»
Лига наций
15 июня 2022, 13:28 | Обновлено 15 июня 2022, 13:36
371
0

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы во всех играх доминировали и создавали моменты»

Хавбек сборной Украины подвел итог июньских матчей

15 июня 2022, 13:28 | Обновлено 15 июня 2022, 13:36
371
0
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы во всех играх доминировали и создавали моменты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник итальянской «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский поделился впечатлениями от поединка Лиги наций против Ирландии, который завершился вничью 1:1.

«Спасибо за поддержку. Как и три дня назад, атмосфера была великолепной. Мы слышали, как весь стадион кричал «ВСУ», так что это для них. Сегодня мы играли для наших защитников, поэтому вне поля будем болеть за них.

Мы во всех играх доминировали и создавали моменты. В некоторых забивали больше, в некоторых меньше. Но если брать игру, то видно, что сборная прогрессирует и будет прогрессировать. Конечно, результат будет, но с такой игрой мы можем в будущем рассчитывать на лучшие результаты», - сказал Малиновский.

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Руслан Малиновский сборная Украины по футболу сборная Ирландии по футболу Лига наций Украина - Ирландия
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Источник Футбол 1/2/3
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