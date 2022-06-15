Сборная Украины впервые сыграла вничью в Лиге наций

Сборная Украины, сыграв 1:1 с Ирландией, подписала первую мировую в Лиге наций, Стартовая безничейная серия нашей команды, которая составила 11 игр (7 побед и 4 поражения), стала самой продолжительной по сравнению с другими турнирами.

Прежнее достижение было установлено украинцами в чемпионатах мира, где впервые они поделили очки с соперниками в 7-м матче. Между тем наша сборная продлила две свои домашние рекордные серии: беспроигрышную - до 11 игр (+4=7) и голевую - до 22-х.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые ничьи сборной Украины в турнирах разного ранга