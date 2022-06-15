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Сборная УКРАИНЫ
15 июня 2022, 12:50 | Обновлено 15 июня 2022, 12:54
376
0

Сборная Украины впервые сыграла вничью в Лиге наций

Безничейная серия нашей команды в этом турнире составила 11 матчей

15 июня 2022, 12:50 | Обновлено 15 июня 2022, 12:54
376
0
Сборная Украины впервые сыграла вничью в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины, сыграв 1:1 с Ирландией, подписала первую мировую в Лиге наций, Стартовая безничейная серия нашей команды, которая составила 11 игр (7 побед и 4 поражения), стала самой продолжительной по сравнению с другими турнирами.

Прежнее достижение было установлено украинцами в чемпионатах мира, где впервые они поделили очки с соперниками в 7-м матче. Между тем наша сборная продлила две свои домашние рекордные серии: беспроигрышную - до 11 игр (+4=7) и голевую - до 22-х.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые ничьи сборной Украины в турнирах разного ранга

Турнир

Матч

Дата

Соперник

Счет

Тренер Украины

Чемпионат Европы

2-й

12.10.1994

Словения (д)

0:0

Йожеф САБО

Международный

5-й

15.08.2005

Израиль (д)

0:0

Олег БЛОХИН

Чемпионат мира

7-й

07.05.1997

Армения (д)

1:1

Йожеф САБО

Лига наций

12-й

14.06.2022

Ирландия (д)

1:1

Александр ПЕТРАКОВ
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Источник Sport.ua
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