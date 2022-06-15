Сборная Украины впервые сыграла вничью в Лиге наций
Безничейная серия нашей команды в этом турнире составила 11 матчей
Сборная Украины, сыграв 1:1 с Ирландией, подписала первую мировую в Лиге наций, Стартовая безничейная серия нашей команды, которая составила 11 игр (7 побед и 4 поражения), стала самой продолжительной по сравнению с другими турнирами.
Прежнее достижение было установлено украинцами в чемпионатах мира, где впервые они поделили очки с соперниками в 7-м матче. Между тем наша сборная продлила две свои домашние рекордные серии: беспроигрышную - до 11 игр (+4=7) и голевую - до 22-х.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Первые ничьи сборной Украины в турнирах разного ранга
|
Турнир
|
Матч
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Тренер Украины
|
Чемпионат Европы
|
2-й
|
12.10.1994
|
Словения (д)
|
0:0
|
Йожеф САБО
|
Международный
|
5-й
|
15.08.2005
|
Израиль (д)
|
0:0
|
Олег БЛОХИН
|
Чемпионат мира
|
7-й
|
07.05.1997
|
Армения (д)
|
1:1
|
Йожеф САБО
|
Лига наций
|
12-й
|
14.06.2022
|
Ирландия (д)
|
1:1
|
Александр ПЕТРАКОВ
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