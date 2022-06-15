Лига наций15 июня 2022, 12:57 | Обновлено 15 июня 2022, 13:10
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Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Это что-то невероятное»
Защитник сборной Нидерландов – о победе над Уэльсом на последних минутах
15 июня 2022, 12:57 | Обновлено 15 июня 2022, 13:10
360
0
Защитник сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт прокомментировал победу над Уэльсом (3:2) в матче 4-го тура Лиги наций.
«Невероятно. В предыдущем матче с Польшей мы упустили возможность забить победный мяч, а теперь сделали это на последних секундах. Это что-то невероятное», - сказал Де Лигт.
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