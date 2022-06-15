Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Это что-то невероятное»

Защитник сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт прокомментировал победу над Уэльсом (3:2) в матче 4-го тура Лиги наций.

«Невероятно. В предыдущем матче с Польшей мы упустили возможность забить победный мяч, а теперь сделали это на последних секундах. Это что-то невероятное», - сказал Де Лигт.