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  4. Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Это что-то невероятное»
Лига наций
15 июня 2022, 12:57 | Обновлено 15 июня 2022, 13:10
360
0

Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Это что-то невероятное»

Защитник сборной Нидерландов – о победе над Уэльсом на последних минутах

15 июня 2022, 12:57 | Обновлено 15 июня 2022, 13:10
360
0
Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Это что-то невероятное»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттейс Де Лигт

Защитник сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт прокомментировал победу над Уэльсом (3:2) в матче 4-го тура Лиги наций.

«Невероятно. В предыдущем матче с Польшей мы упустили возможность забить победный мяч, а теперь сделали это на последних секундах. Это что-то невероятное», - сказал Де Лигт.

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Маттейс де Лигт сборная Нидерландов по футболу Лига наций сборная Уэльса по футболу
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Источник УЕФА
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