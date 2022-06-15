Лига наций15 июня 2022, 12:37 | Обновлено 15 июня 2022, 12:41
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ВИДЕО. Реакция Саутгейта на разгромное поражение от Венгрии
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15 июня 2022, 12:37 | Обновлено 15 июня 2022, 12:41
974
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт на послематчевой пресс-конференции поединка с Венгрией (0:4) прокомментировал разгромное поражение в Лиге наций.
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