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  4. ВИДЕО. Реакция Саутгейта на разгромное поражение от Венгрии
Лига наций
15 июня 2022, 12:37 | Обновлено 15 июня 2022, 12:41
974
0

ВИДЕО. Реакция Саутгейта на разгромное поражение от Венгрии

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

15 июня 2022, 12:37 | Обновлено 15 июня 2022, 12:41
974
0
ВИДЕО. Реакция Саутгейта на разгромное поражение от Венгрии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт на послематчевой пресс-конференции поединка с Венгрией (0:4) прокомментировал разгромное поражение в Лиге наций.

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Источник Sport.ua
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