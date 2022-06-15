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  4. Тимо ВЕРНЕР: «Мы показали, на что действительно способны»
Лига наций
15 июня 2022, 12:17 | Обновлено 15 июня 2022, 12:22
199
0

Тимо ВЕРНЕР: «Мы показали, на что действительно способны»

Форвард сборной Германии – о разгромной победе над Италией

15 июня 2022, 12:17 | Обновлено 15 июня 2022, 12:22
199
0
Тимо ВЕРНЕР: «Мы показали, на что действительно способны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимо Вернер

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер прокомментировал разгромную победу над Италией (5:2) в 4-м туре Лиги наций.

«Мы хотели сразу начать диктовать свои условия сопернику и нарушить его план на игру, что и удалось сделать. Впервые за четыре матча мы владели ощутимым преимуществом, удачно прессинговали и показали, на что действительно способны.

Конечно, было приятно забить сегодня дважды. Голы всегда доставляют удовольствие. Я всегда стараюсь сделать все возможное для команды, поэтому было приятно получить два гола в награду. Я все еще работаю над другими аспектами своей игры», - сказал Вернер.

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Источник УЕФА
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