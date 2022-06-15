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  4. Томас МЮЛЛЕР: «Хотим выйти в финальный турнир Лиги наций»
Лига наций
15 июня 2022, 11:58 | Обновлено 15 июня 2022, 12:04
155
0

Томас МЮЛЛЕР: «Хотим выйти в финальный турнир Лиги наций»

Хавбек сборной Германии – о разгромной победе над Италией

15 июня 2022, 11:58 | Обновлено 15 июня 2022, 12:04
155
0
Томас МЮЛЛЕР: «Хотим выйти в финальный турнир Лиги наций»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал разгромную победу над Италией (5:2) в 4-м туре Лиги наций.

«Сегодня мы были голодны, хотя никогда заранее не знаешь, как пойдут дела. При поддержке болельщиков мы показали отличный футбол. Наши амбиции – выход в финальный турнир Лиги наций», - сказал Мюллер.

Отметим, что после четырех туров Германия с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице группы А3, отставая от Венгрии на 1 балл.

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Томас Мюллер Лига наций Германия - Италия сборная Италии по футболу сборная Германии по футболу
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Источник УЕФА
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