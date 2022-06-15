Лига наций15 июня 2022, 11:58 | Обновлено 15 июня 2022, 12:04
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Томас МЮЛЛЕР: «Хотим выйти в финальный турнир Лиги наций»
Хавбек сборной Германии – о разгромной победе над Италией
15 июня 2022, 11:58 | Обновлено 15 июня 2022, 12:04
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Нападающий сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал разгромную победу над Италией (5:2) в 4-м туре Лиги наций.
«Сегодня мы были голодны, хотя никогда заранее не знаешь, как пойдут дела. При поддержке болельщиков мы показали отличный футбол. Наши амбиции – выход в финальный турнир Лиги наций», - сказал Мюллер.
Отметим, что после четырех туров Германия с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице группы А3, отставая от Венгрии на 1 балл.
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