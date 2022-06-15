Томас МЮЛЛЕР: «Хотим выйти в финальный турнир Лиги наций»

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал разгромную победу над Италией (5:2) в 4-м туре Лиги наций.

«Сегодня мы были голодны, хотя никогда заранее не знаешь, как пойдут дела. При поддержке болельщиков мы показали отличный футбол. Наши амбиции – выход в финальный турнир Лиги наций», - сказал Мюллер.

Отметим, что после четырех туров Германия с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице группы А3, отставая от Венгрии на 1 балл.