Чеслав МИХНЕВИЧ: «Мы не готовы играть в открытый футбол с Бельгией»

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич прокомментировал поражение от Бельгии (0:1) в 4-м туре Лиги наций.

«Между нашим первым матчем с Бельгией и нынешним разницы нет. Результат тот же: мы не набрали очков. Конечно, сегодня мы сыграли иначе. После первого поединка мы пришли к выводу, что не готовы играть в открытый футбол с Бельгией», - сказал Михневич.