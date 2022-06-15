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  4. Чеслав МИХНЕВИЧ: «Мы не готовы играть в открытый футбол с Бельгией»
Лига наций
15 июня 2022, 11:07 | Обновлено 15 июня 2022, 11:14
146
0

Чеслав МИХНЕВИЧ: «Мы не готовы играть в открытый футбол с Бельгией»

Наставник сборной Польши – о поражении в матче Лиги наций

15 июня 2022, 11:07 | Обновлено 15 июня 2022, 11:14
146
0
Чеслав МИХНЕВИЧ: «Мы не готовы играть в открытый футбол с Бельгией»
Getty Images/Global Images Ukraine. Чеслав Михневич

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич прокомментировал поражение от Бельгии (0:1) в 4-м туре Лиги наций.

«Между нашим первым матчем с Бельгией и нынешним разницы нет. Результат тот же: мы не набрали очков. Конечно, сегодня мы сыграли иначе. После первого поединка мы пришли к выводу, что не готовы играть в открытый футбол с Бельгией», - сказал Михневич.

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Чеслав Михневич Лига наций сборная Польши по футболу сборная Бельгии по футболу
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Источник УЕФА
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