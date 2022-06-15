Лига наций15 июня 2022, 11:07 | Обновлено 15 июня 2022, 11:14
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Чеслав МИХНЕВИЧ: «Мы не готовы играть в открытый футбол с Бельгией»
Наставник сборной Польши – о поражении в матче Лиги наций
15 июня 2022, 11:07 | Обновлено 15 июня 2022, 11:14
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Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич прокомментировал поражение от Бельгии (0:1) в 4-м туре Лиги наций.
«Между нашим первым матчем с Бельгией и нынешним разницы нет. Результат тот же: мы не набрали очков. Конечно, сегодня мы сыграли иначе. После первого поединка мы пришли к выводу, что не готовы играть в открытый футбол с Бельгией», - сказал Михневич.
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