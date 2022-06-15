Роберто МАРТИНЕС: «Мы полностью контролировали ситуацию в матче с Польшей»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу над Польшей (1:0) в 4-м туре Лиги наций.

«Я вполне удовлетворен сегодняшним матчем. Мы полностью контролировали ситуацию, не позволили Польше создать много моментов. Мы хорошо владели мячом. Сожалею только о том, что не забили второй гол, это помогло бы решить все вопросы раньше. Но я очень доволен доволен тем, как мы сыграли в обороне», - сказал Мартинес.