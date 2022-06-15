Лига наций15 июня 2022, 10:49 | Обновлено 15 июня 2022, 10:58
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Роберто МАРТИНЕС: «Мы полностью контролировали ситуацию в матче с Польшей»
Наставник сборной Бельгии – о победе над поляками
15 июня 2022, 10:49 | Обновлено 15 июня 2022, 10:58
137
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу над Польшей (1:0) в 4-м туре Лиги наций.
«Я вполне удовлетворен сегодняшним матчем. Мы полностью контролировали ситуацию, не позволили Польше создать много моментов. Мы хорошо владели мячом. Сожалею только о том, что не забили второй гол, это помогло бы решить все вопросы раньше. Но я очень доволен доволен тем, как мы сыграли в обороне», - сказал Мартинес.
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