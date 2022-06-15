Лука Модрич в 10-й раз стал игроком года в Хорватии
Хавбек «Реала» стабильно демонстрирует высокий уровень
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал игроком года в Хорватии.
36-летний футболист получил этот трофей шестой раз подряд и 10-й раз в карьере.
В сезоне 2021/22 Модрич стал чемпионом Испании, выиграл Лигу чемпионов и завоевал Суперкубок Испании.
Лучшим вратарем в Хорватии в этом сезоне был признан Доминик Ливакович, который защищает цвета загребского «Динамо». Лучшим игроком в чемпионате Хорватии стал Марко Ливайя из «Хайдука».
Ранее «Реал» продлил контракт с Модричем до 30 июня 2023 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сборная Украины сыграла вничью поединок 4-го тура Лиги наций в Лодзи
Веселые результаты в Лиге наций