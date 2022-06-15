Лука Модрич в 10-й раз стал игроком года в Хорватии

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал игроком года в Хорватии.

36-летний футболист получил этот трофей шестой раз подряд и 10-й раз в карьере.

В сезоне 2021/22 Модрич стал чемпионом Испании, выиграл Лигу чемпионов и завоевал Суперкубок Испании.

Лучшим вратарем в Хорватии в этом сезоне был признан Доминик Ливакович, который защищает цвета загребского «Динамо». Лучшим игроком в чемпионате Хорватии стал Марко Ливайя из «Хайдука».

Ранее «Реал» продлил контракт с Модричем до 30 июня 2023 года.