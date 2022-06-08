Модрич еще на год продлил контракт с Реалом

«Реал» Мадрид сообщил о продлении контракта с Лукой Модричем.

Сообщается, что хорватский полузащитник еще на год остается в мадридском клубе.

Отметим, что трудовое соглашение Модрича заканчивалось 30 июня текущего года.

Лука перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2012 года за 35 миллионов евро. С тех пор сыграл за «сливочных» 436 матчей, забил 31 гол и отдал 73 результативные передачи.