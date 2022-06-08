Модрич еще на год продлил контракт с Реалом
Хорватский футболист остается в Мадриде
«Реал» Мадрид сообщил о продлении контракта с Лукой Модричем.
Сообщается, что хорватский полузащитник еще на год остается в мадридском клубе.
Отметим, что трудовое соглашение Модрича заканчивалось 30 июня текущего года.
Лука перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2012 года за 35 миллионов евро. С тех пор сыграл за «сливочных» 436 матчей, забил 31 гол и отдал 73 результативные передачи.
Florentino Pérez 👕 @lukamodric10 #RealMadrid | #Modrić2023 pic.twitter.com/DOpnycd21J— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 8, 2022
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