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  4. Модрич еще на год продлил контракт с Реалом
Испания
08 июня 2022, 14:40 | Обновлено 08 июня 2022, 14:47
130
2

Модрич еще на год продлил контракт с Реалом

Хорватский футболист остается в Мадриде

08 июня 2022, 14:40 | Обновлено 08 июня 2022, 14:47
130
2
Модрич еще на год продлил контракт с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

«Реал» Мадрид сообщил о продлении контракта с Лукой Модричем.

Сообщается, что хорватский полузащитник еще на год остается в мадридском клубе.

Отметим, что трудовое соглашение Модрича заканчивалось 30 июня текущего года.

Лука перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2012 года за 35 миллионов евро. С тех пор сыграл за «сливочных» 436 матчей, забил 31 гол и отдал 73 результативные передачи.

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Лука Модрич Реал Мадрид продление контракта
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Источник ФК Реал Мадрид
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ona_proigraet
sport.ua, у вас щось в заголовку зламалося, в тексті на рік, а в заголовку - не на рік
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