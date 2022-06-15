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  4. Игрок Венгрии о разгроме Англии: «Мы очень сильны как команда»
Лига наций
15 июня 2022, 09:29 |
921
0

Игрок Венгрии о разгроме Англии: «Мы очень сильны как команда»

Даниэль Газдаг доволен сенсационной победой над англичанами

15 июня 2022, 09:29 |
921
0
Игрок Венгрии о разгроме Англии: «Мы очень сильны как команда»
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Венгрии обыграла Англию в групповом этапе Лиги наций. Встреча закончилась со счетом 4:0.

Полузащитник сборной Венгрии Даниэль Газдаг прокомментировал победу.

«Мы очень рады. Это очень важный результат для нас. Мы провели очень хороший матч и заслужили эту победу. В начале матча нам пришлось обороняться, но затем мы стали играть более уверенно. Наш главный козырь — командная игра. Мы очень сильны как команда. У нас сложная группа, но мы хорошо проделали свою работу, чтобы оказаться на этой позиции. Надеемся, все этим не ограничится», - сказал Газдаг.

Отметим, что после четвертого тура Лиги наций сборная Венгрии возглавила группу, опережая Германию, Италию и Англию.

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Источник УЕФА
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