Игрок Венгрии о разгроме Англии: «Мы очень сильны как команда»

Сборная Венгрии обыграла Англию в групповом этапе Лиги наций. Встреча закончилась со счетом 4:0.

Полузащитник сборной Венгрии Даниэль Газдаг прокомментировал победу.

«Мы очень рады. Это очень важный результат для нас. Мы провели очень хороший матч и заслужили эту победу. В начале матча нам пришлось обороняться, но затем мы стали играть более уверенно. Наш главный козырь — командная игра. Мы очень сильны как команда. У нас сложная группа, но мы хорошо проделали свою работу, чтобы оказаться на этой позиции. Надеемся, все этим не ограничится», - сказал Газдаг.

Отметим, что после четвертого тура Лиги наций сборная Венгрии возглавила группу, опережая Германию, Италию и Англию.