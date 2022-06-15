Игрок Венгрии о разгроме Англии: «Мы очень сильны как команда»
Даниэль Газдаг доволен сенсационной победой над англичанами
Сборная Венгрии обыграла Англию в групповом этапе Лиги наций. Встреча закончилась со счетом 4:0.
Полузащитник сборной Венгрии Даниэль Газдаг прокомментировал победу.
«Мы очень рады. Это очень важный результат для нас. Мы провели очень хороший матч и заслужили эту победу. В начале матча нам пришлось обороняться, но затем мы стали играть более уверенно. Наш главный козырь — командная игра. Мы очень сильны как команда. У нас сложная группа, но мы хорошо проделали свою работу, чтобы оказаться на этой позиции. Надеемся, все этим не ограничится», - сказал Газдаг.
Отметим, что после четвертого тура Лиги наций сборная Венгрии возглавила группу, опережая Германию, Италию и Англию.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер сборной Украины прокомментировал ничью с Ирландией
Капитан Гарри Кейн и коуч Гарет Саутгейт пытаются понять причины фиаско