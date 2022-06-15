Соперник для Ворсклы. Жеребьевка Q2 Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE

Жеребьевка второго отборочного раунда (Q2) Лиги конференций 2022/23 пройдет в швейцарском Ньоне 15 июня, начало – в 14:00 по Киеву. Состоится две жеребьевки: Пути чемпионов и Основного пути.

С Q2 вступает в борьбу представитель Украины – «Ворскла». У полтавского клуба, которые являются сеяными по Основному пути, есть 5 вариантов соперников:

Возможные соперники Ворсклы в Q2:

Викинг (Норвегия)

Викинг (Норвегия) АИК (Швеция)

АИК (Швеция) Ракув (Польша)

Ракув (Польша) Паневежис (Литва) / Милсами (Молдова)

Паневежис (Литва) / Милсами (Молдова) Валмиера (Латвия)

Путь чемпионов. В Q2 сыграют 13 команд, вылетевших в первом отборочном раунде Лиги чемпионов, и 3 команды, вылетевшие в предварительном раунде Лиги чемпионов.

В соответствии с клубными коэффициентами на начало сезона команды были разделены на две группы по 6 и одну из 4 клубов. 13 команд, вылетевших в первом отборочном раунде Лиги чемпионов (Путь чемпионов) будут сеяными.

Три команды, вылетевшие в предварительном раунде Лиги чемпионов, будут обозначаться во время жеребьевки как Полуфиналист 1, Полуфиналист 2 и Финалист. Они будут несеяными и будут распределены по трем группам.

Основной путь. Все команды разделены на 9 групп. Команды каждой группы в соответствии с клубными коэффициентами разбиты на две корзины. Для жеребьевки подготовят две чаши. В первую поместят шары с номерами сеяных команд (от 1 до 5), во вторую – с номерами несеяных (от 6 до 10).

Из каждой чаши берут по одному шару и помещают в пустую чашу посередине, где их перемешивают. После этого случайным образом выбирается один из двух шаров и демонстрируется номер, который он содержит. Затем демонстрируется номер из второго шара, и таким образом формируется пара. Результат распространяется на команды всех групп. Процедура повторяется для всех остальных шаров в чашах с сеяными и несеяными командами.

Матчи второго отборочного раунда пройдут 21 и 28 июля. В случае необходимости после ответного матча предусмотрены дополнительное время и серия пенальти. Победители пар получат право сыграть в третьем отборочном раунде ЛК.

Лига конференций 2022/23

2-й раунд квалификации, 21 и 28 июля

Группы посева Q2

Путь чемпионов

Группа 1

Сеяные

Мальме (SWE) / Победитель предварительного раунда

Лудогорец (BUL) / Сутьеска (MNE)

Буде-Глимт (NOR) / Клаксвик (FRO)

ТНС (WAL) / Линфилд (NIR)

Балкани (KOS) / Жальгирис (LIT)

Несеяные

Ла Фиорита (SMR) / Интер Эскальдес (AND)

Группа 2

Сеяные

Лех (POL) / Карабах (AZE)

Зриньски (BIH) / Шериф (MDA)

Слован (SVK) / Динамо Батуми (GEO)

Дюделанж (LUX) / Тирана (ALB)

Шэмрок Роверс (IRL) / Хибернианс (MLT)

Несеяные

Левадия (EST) / Викингур (ISL)

Группа 3

Сеяные

Пюник (ARM) / ЧФР (ROU)

Тобол (KAZ) / Ференцварош (HUN)

Шкупи (MKD) / Линкольн Ред Импс (GIB)

Несеяные

Финалист предварительного раунда

Основной путь

Группа 1

Сеяные

1. АПОЕЛ (CYP)

2. Истанбул Башакшехир (TUR)

3. Фехервар (HUN)

4. Арис (GRE)

5. Раднички (SRB)

Несеяные

6. Маккаби Нетания (ISR)

7. Гзира Юнайтед (MLT) / Атлетик Эскальдес (AND)

8. Ботев (BUL)﻿

9. Габала (AZE)﻿

10. Гомель (BLR)

Группа 2

Сеяные

1. ФКСБ (ROU)

2. Хапоэль Беэр-Шева (ISR)

3. ЦСКА София (BUL)

4. Алашкерт (ARM) / Хамрун Спартанс (MLT)

5. Нефтчи (AZE)

Несеяные

6. Динамо Минск (BLR) / Дечич (MNE)

7. Арис Лимассол (CYP)

8. Сабуртало (GEO) / Партизани (ALB)

9. Македония (MKD)

10. Вележ (BIH)

Группа 3

Сеяные

1. Динамо Тбилиси (GEO) / Пайде (EST)

2. БАТЭ (BLR)

3. Кайрат (KAZ)

4. Университатя (ROU)

5. Маккаби Тель-Авив (ISR)

Несеяные

6. Конияспор (TUR)﻿

7. Зиря (AZE)﻿

8. Арарат-Армения (ARM)

9. Кишварда (HUN)﻿

10. Влазния (ALB)

Группа 4

Сеяные

1. Янг Бойз (SUI)﻿

2. Флора (EST) / Сейняйоки (FIN)﻿

3. Рапид Вена (AUT)﻿

4. Осиек (CRO)﻿﻿

5. Олимпия Любляна (SVN) / Дифферданж (LUX)

Несеяные

6. Лиллестрем (NOR)﻿

7. Сепси (ROU)﻿

8. Лиепая (LVA) / Гиляни (KOS)﻿

9. Лехия (POL) / Академия Пандев (MKD)﻿

10. Кызыл-Жар (KAZ)

Группа 5

Сеяные

1. Славия Прага (CZE)

2. Судува (LTU)

3. Спартак Трнава (SVK)

4. Сфынтул Георге (MDA) / Мура (SVN)

5. Будучность (MNE) / Лапи (KOS)

Несеяные

6. Виборг (DEN)

7. Брейдаблик (ISL) / СО Санта-Колома (AND)

8. Ларн (NIR) / Сент-Джозефс (GIB)

9. Торсхавн (FRO) / Ньютаун (WAL)

10. Сент-Патрикс (IRL)

Группа 6

Сеяные

1. Алкмаар (NED)﻿

2. Мольде (NOR)﻿

3. Мазервелл (SCO)﻿

4. Брондбю (DEN)﻿

5. Дунайска Стреда (SVK) / Клифтонвилл (NIR)

Несеяные

6. Эльфсборг (SWE)

7. Викингур (FRO) / Европа (GIB)

8. Тре Пенне (SMR) / Тузла Сити (BIH)

9. Бала Таун (WAL) / Слайго Роверс (IRL)

10. Погонь (POL) / КР Рейкьявик (ISL)

Группа 7

Сеяные

1. Дерри Сити (IRL) / Рига (LVA)

2. Антверпен (BEL)

3. Базель (SUI)

4. Тре Фиори (SMR) / Фола (LUX)

5. Вадуц (LIE)

Несеяные

6. Интер Турку (FIN) / Дрита (KOS)

7. Копер (SVN)

8. Ружомберок (SVK) / Кауно Жальгирис (LTU)

9. Мэгпайс (GIB) / Крузейдерс (NIR)

10. Борац Баня-Лука (BIH) / Б-36 (FRO)

Группа 8

Сеяные

1. ПАОК (GRE)﻿

2. Риека (CRO)﻿

3. Гимарайнш (POR)﻿

4. Чукарички (SRB)﻿

5. Лячи (ALB) / Искра (MNE)

Несеяные

6. Юргорден (SWE)

7. Флориана (MLT) / Петрокуб (MDA)

8. Левски (BUL)

9. Пушкаш-Академия (HUN)

10. Расинг Юнион (LUX)

Группа 9

Сеяные

1. Астана (KAZ)﻿

2. Спарта Прага (CZE)

3. КуПС (FIN) / Дила (GEO)

4. Шкендия (MKD) / Арарат (ARM)

5. Ворскла (UKR)

Несеяные