Соперник для Ворсклы. Жеребьевка Q2 Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE
Следите за трансляцией церемонии из Ньона 15 июня в 14:00 по Киеву
Жеребьевка второго отборочного раунда (Q2) Лиги конференций 2022/23 пройдет в швейцарском Ньоне 15 июня, начало – в 14:00 по Киеву. Состоится две жеребьевки: Пути чемпионов и Основного пути.
С Q2 вступает в борьбу представитель Украины – «Ворскла». У полтавского клуба, которые являются сеяными по Основному пути, есть 5 вариантов соперников:
Возможные соперники Ворсклы в Q2:
- Викинг (Норвегия)
- АИК (Швеция)
- Ракув (Польша)
- Паневежис (Литва) / Милсами (Молдова)
- Валмиера (Латвия)
Путь чемпионов. В Q2 сыграют 13 команд, вылетевших в первом отборочном раунде Лиги чемпионов, и 3 команды, вылетевшие в предварительном раунде Лиги чемпионов.
В соответствии с клубными коэффициентами на начало сезона команды были разделены на две группы по 6 и одну из 4 клубов. 13 команд, вылетевших в первом отборочном раунде Лиги чемпионов (Путь чемпионов) будут сеяными.
Три команды, вылетевшие в предварительном раунде Лиги чемпионов, будут обозначаться во время жеребьевки как Полуфиналист 1, Полуфиналист 2 и Финалист. Они будут несеяными и будут распределены по трем группам.
Основной путь. Все команды разделены на 9 групп. Команды каждой группы в соответствии с клубными коэффициентами разбиты на две корзины. Для жеребьевки подготовят две чаши. В первую поместят шары с номерами сеяных команд (от 1 до 5), во вторую – с номерами несеяных (от 6 до 10).
Из каждой чаши берут по одному шару и помещают в пустую чашу посередине, где их перемешивают. После этого случайным образом выбирается один из двух шаров и демонстрируется номер, который он содержит. Затем демонстрируется номер из второго шара, и таким образом формируется пара. Результат распространяется на команды всех групп. Процедура повторяется для всех остальных шаров в чашах с сеяными и несеяными командами.
Матчи второго отборочного раунда пройдут 21 и 28 июля. В случае необходимости после ответного матча предусмотрены дополнительное время и серия пенальти. Победители пар получат право сыграть в третьем отборочном раунде ЛК.
Лига конференций 2022/23
2-й раунд квалификации, 21 и 28 июля
Группы посева Q2
Путь чемпионов
Группа 1
Сеяные
- Мальме (SWE) / Победитель предварительного раунда
- Лудогорец (BUL) / Сутьеска (MNE)
- Буде-Глимт (NOR) / Клаксвик (FRO)
- ТНС (WAL) / Линфилд (NIR)
- Балкани (KOS) / Жальгирис (LIT)
Несеяные
- Ла Фиорита (SMR) / Интер Эскальдес (AND)
Группа 2
Сеяные
- Лех (POL) / Карабах (AZE)
- Зриньски (BIH) / Шериф (MDA)
- Слован (SVK) / Динамо Батуми (GEO)
- Дюделанж (LUX) / Тирана (ALB)
- Шэмрок Роверс (IRL) / Хибернианс (MLT)
Несеяные
- Левадия (EST) / Викингур (ISL)
Группа 3
Сеяные
- Пюник (ARM) / ЧФР (ROU)
- Тобол (KAZ) / Ференцварош (HUN)
- Шкупи (MKD) / Линкольн Ред Импс (GIB)
Несеяные
- Финалист предварительного раунда
Основной путь
Группа 1
Сеяные
- 1. АПОЕЛ (CYP)
- 2. Истанбул Башакшехир (TUR)
- 3. Фехервар (HUN)
- 4. Арис (GRE)
- 5. Раднички (SRB)
Несеяные
- 6. Маккаби Нетания (ISR)
- 7. Гзира Юнайтед (MLT) / Атлетик Эскальдес (AND)
- 8. Ботев (BUL)
- 9. Габала (AZE)
- 10. Гомель (BLR)
Группа 2
Сеяные
- 1. ФКСБ (ROU)
- 2. Хапоэль Беэр-Шева (ISR)
- 3. ЦСКА София (BUL)
- 4. Алашкерт (ARM) / Хамрун Спартанс (MLT)
- 5. Нефтчи (AZE)
Несеяные
- 6. Динамо Минск (BLR) / Дечич (MNE)
- 7. Арис Лимассол (CYP)
- 8. Сабуртало (GEO) / Партизани (ALB)
- 9. Македония (MKD)
- 10. Вележ (BIH)
Группа 3
Сеяные
- 1. Динамо Тбилиси (GEO) / Пайде (EST)
- 2. БАТЭ (BLR)
- 3. Кайрат (KAZ)
- 4. Университатя (ROU)
- 5. Маккаби Тель-Авив (ISR)
Несеяные
- 6. Конияспор (TUR)
- 7. Зиря (AZE)
- 8. Арарат-Армения (ARM)
- 9. Кишварда (HUN)
- 10. Влазния (ALB)
Группа 4
Сеяные
- 1. Янг Бойз (SUI)
- 2. Флора (EST) / Сейняйоки (FIN)
- 3. Рапид Вена (AUT)
- 4. Осиек (CRO)
- 5. Олимпия Любляна (SVN) / Дифферданж (LUX)
Несеяные
- 6. Лиллестрем (NOR)
- 7. Сепси (ROU)
- 8. Лиепая (LVA) / Гиляни (KOS)
- 9. Лехия (POL) / Академия Пандев (MKD)
- 10. Кызыл-Жар (KAZ)
Группа 5
Сеяные
- 1. Славия Прага (CZE)
- 2. Судува (LTU)
- 3. Спартак Трнава (SVK)
- 4. Сфынтул Георге (MDA) / Мура (SVN)
- 5. Будучность (MNE) / Лапи (KOS)
Несеяные
- 6. Виборг (DEN)
- 7. Брейдаблик (ISL) / СО Санта-Колома (AND)
- 8. Ларн (NIR) / Сент-Джозефс (GIB)
- 9. Торсхавн (FRO) / Ньютаун (WAL)
- 10. Сент-Патрикс (IRL)
Группа 6
Сеяные
- 1. Алкмаар (NED)
- 2. Мольде (NOR)
- 3. Мазервелл (SCO)
- 4. Брондбю (DEN)
- 5. Дунайска Стреда (SVK) / Клифтонвилл (NIR)
Несеяные
- 6. Эльфсборг (SWE)
- 7. Викингур (FRO) / Европа (GIB)
- 8. Тре Пенне (SMR) / Тузла Сити (BIH)
- 9. Бала Таун (WAL) / Слайго Роверс (IRL)
- 10. Погонь (POL) / КР Рейкьявик (ISL)
Группа 7
Сеяные
- 1. Дерри Сити (IRL) / Рига (LVA)
- 2. Антверпен (BEL)
- 3. Базель (SUI)
- 4. Тре Фиори (SMR) / Фола (LUX)
- 5. Вадуц (LIE)
Несеяные
- 6. Интер Турку (FIN) / Дрита (KOS)
- 7. Копер (SVN)
- 8. Ружомберок (SVK) / Кауно Жальгирис (LTU)
- 9. Мэгпайс (GIB) / Крузейдерс (NIR)
- 10. Борац Баня-Лука (BIH) / Б-36 (FRO)
Группа 8
Сеяные
- 1. ПАОК (GRE)
- 2. Риека (CRO)
- 3. Гимарайнш (POR)
- 4. Чукарички (SRB)
- 5. Лячи (ALB) / Искра (MNE)
Несеяные
- 6. Юргорден (SWE)
- 7. Флориана (MLT) / Петрокуб (MDA)
- 8. Левски (BUL)
- 9. Пушкаш-Академия (HUN)
- 10. Расинг Юнион (LUX)
Группа 9
Сеяные
- 1. Астана (KAZ)
- 2. Спарта Прага (CZE)
- 3. КуПС (FIN) / Дила (GEO)
- 4. Шкендия (MKD) / Арарат (ARM)
- 5. Ворскла (UKR)
Несеяные
- 6. Викинг (NOR)
- 7. АИК (SWE)
- 8. Ракув (POL)
- 9. Паневежис (LTU) / Милсами (MDA)
- 10. Валмиера (LAT)
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