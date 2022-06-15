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Лига конференций
15 июня 2022, 09:00 | Обновлено 15 июня 2022, 09:09
113
0

Соперник для Ворсклы. Жеребьевка Q2 Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE

Следите за трансляцией церемонии из Ньона 15 июня в 14:00 по Киеву

15 июня 2022, 09:00 | Обновлено 15 июня 2022, 09:09
113
0
Соперник для Ворсклы. Жеребьевка Q2 Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE
УЕФА

Жеребьевка второго отборочного раунда (Q2) Лиги конференций 2022/23 пройдет в швейцарском Ньоне 15 июня, начало – в 14:00 по Киеву. Состоится две жеребьевки: Пути чемпионов и Основного пути.

С Q2 вступает в борьбу представитель Украины – «Ворскла». У полтавского клуба, которые являются сеяными по Основному пути, есть 5 вариантов соперников:

Возможные соперники Ворсклы в Q2:

  •  Викинг (Норвегия)
  •  АИК (Швеция)
  •  Ракув (Польша)
  •  Паневежис (Литва) /  Милсами (Молдова)
  •  Валмиера (Латвия)

Путь чемпионов. В Q2 сыграют 13 команд, вылетевших в первом отборочном раунде Лиги чемпионов, и 3 команды, вылетевшие в предварительном раунде Лиги чемпионов.

В соответствии с клубными коэффициентами на начало сезона команды были разделены на две группы по 6 и одну из 4 клубов. 13 команд, вылетевших в первом отборочном раунде Лиги чемпионов (Путь чемпионов) будут сеяными.

Три команды, вылетевшие в предварительном раунде Лиги чемпионов, будут обозначаться во время жеребьевки как Полуфиналист 1, Полуфиналист 2 и Финалист. Они будут несеяными и будут распределены по трем группам.

Основной путь. Все команды разделены на 9 групп. Команды каждой группы в соответствии с клубными коэффициентами разбиты на две корзины. Для жеребьевки подготовят две чаши. В первую поместят шары с номерами сеяных команд (от 1 до 5), во вторую – с номерами несеяных (от 6 до 10).

Из каждой чаши берут по одному шару и помещают в пустую чашу посередине, где их перемешивают. После этого случайным образом выбирается один из двух шаров и демонстрируется номер, который он содержит. Затем демонстрируется номер из второго шара, и таким образом формируется пара. Результат распространяется на команды всех групп. Процедура повторяется для всех остальных шаров в чашах с сеяными и несеяными командами.

Матчи второго отборочного раунда пройдут 21 и 28 июля. В случае необходимости после ответного матча предусмотрены дополнительное время и серия пенальти. Победители пар получат право сыграть в третьем отборочном раунде ЛК.

📺 Видеотрансляция

Лига конференций 2022/23

2-й раунд квалификации, 21 и 28 июля

Группы посева Q2

Путь чемпионов

Группа 1

Сеяные

  • Мальме (SWE) / Победитель предварительного раунда
  • Лудогорец (BUL) / Сутьеска (MNE)
  • Буде-Глимт (NOR) / Клаксвик (FRO)
  • ТНС (WAL) / Линфилд (NIR)
  • Балкани (KOS) / Жальгирис (LIT)

Несеяные

  • Ла Фиорита (SMR) / Интер Эскальдес (AND)

Группа 2

Сеяные

  • Лех (POL) / Карабах (AZE)
  • Зриньски (BIH) / Шериф (MDA)
  • Слован (SVK) / Динамо Батуми (GEO)
  • Дюделанж (LUX) / Тирана (ALB)
  • Шэмрок Роверс (IRL) / Хибернианс (MLT)

Несеяные

  • Левадия (EST) / Викингур (ISL)

Группа 3

Сеяные

  • Пюник (ARM) / ЧФР (ROU)
  • Тобол (KAZ) / Ференцварош (HUN)
  • Шкупи (MKD) / Линкольн Ред Импс (GIB)

Несеяные

  • Финалист предварительного раунда

Основной путь

Группа 1

Сеяные

  • 1. АПОЕЛ (CYP)
  • 2. Истанбул Башакшехир (TUR)
  • 3. Фехервар (HUN)
  • 4. Арис (GRE)
  • 5. Раднички (SRB)

Несеяные

  • 6. Маккаби Нетания (ISR)
  • 7. Гзира Юнайтед (MLT) / Атлетик Эскальдес (AND)
  • 8. Ботев (BUL)﻿
  • 9. Габала (AZE)﻿
  • 10. Гомель (BLR)

Группа 2

Сеяные

  • 1. ФКСБ (ROU)
  • 2. Хапоэль Беэр-Шева (ISR)
  • 3. ЦСКА София (BUL)
  • 4. Алашкерт (ARM) / Хамрун Спартанс (MLT)
  • 5. Нефтчи (AZE)

Несеяные

  • 6. Динамо Минск (BLR) / Дечич (MNE)
  • 7. Арис Лимассол (CYP)
  • 8. Сабуртало (GEO) / Партизани (ALB)
  • 9. Македония (MKD)
  • 10. Вележ (BIH)

Группа 3

Сеяные

  • 1. Динамо Тбилиси (GEO) / Пайде (EST)
  • 2. БАТЭ (BLR)
  • 3. Кайрат (KAZ)
  • 4. Университатя (ROU)
  • 5. Маккаби Тель-Авив (ISR)

Несеяные

  • 6. Конияспор (TUR)﻿
  • 7. Зиря (AZE)﻿
  • 8. Арарат-Армения (ARM)
  • 9. Кишварда (HUN)﻿
  • 10. Влазния (ALB)

Группа 4

Сеяные

  • 1. Янг Бойз (SUI)﻿
  • 2. Флора (EST) / Сейняйоки (FIN)﻿
  • 3. Рапид Вена (AUT)﻿
  • 4. Осиек (CRO)﻿﻿
  • 5. Олимпия Любляна (SVN) / Дифферданж (LUX)

Несеяные

  • 6. Лиллестрем (NOR)﻿
  • 7. Сепси (ROU)﻿
  • 8. Лиепая (LVA) / Гиляни (KOS)﻿
  • 9. Лехия (POL) / Академия Пандев (MKD)﻿
  • 10. Кызыл-Жар (KAZ)

Группа 5

Сеяные

  • 1. Славия Прага (CZE)
  • 2. Судува (LTU)
  • 3. Спартак Трнава (SVK)
  • 4. Сфынтул Георге (MDA) / Мура (SVN)
  • 5. Будучность (MNE) / Лапи (KOS)

Несеяные

  • 6. Виборг (DEN)
  • 7. Брейдаблик (ISL) / СО Санта-Колома (AND)
  • 8. Ларн (NIR) / Сент-Джозефс (GIB)
  • 9. Торсхавн (FRO) / Ньютаун (WAL)
  • 10. Сент-Патрикс (IRL)

Группа 6

Сеяные

  • 1. Алкмаар (NED)﻿
  • 2. Мольде (NOR)﻿
  • 3. Мазервелл (SCO)﻿
  • 4. Брондбю (DEN)﻿
  • 5. Дунайска Стреда (SVK) / Клифтонвилл (NIR)

Несеяные

  • 6. Эльфсборг (SWE)
  • 7. Викингур (FRO) / Европа (GIB)
  • 8. Тре Пенне (SMR) / Тузла Сити (BIH)
  • 9. Бала Таун (WAL) / Слайго Роверс (IRL)
  • 10. Погонь (POL) / КР Рейкьявик (ISL)

Группа 7

Сеяные

  • 1. Дерри Сити (IRL) / Рига (LVA)
  • 2. Антверпен (BEL)
  • 3. Базель (SUI)
  • 4. Тре Фиори (SMR) / Фола (LUX)
  • 5. Вадуц (LIE)

Несеяные

  • 6. Интер Турку (FIN) / Дрита (KOS)
  • 7. Копер (SVN)
  • 8. Ружомберок (SVK) / Кауно Жальгирис (LTU)
  • 9. Мэгпайс (GIB) / Крузейдерс (NIR)
  • 10. Борац Баня-Лука (BIH) / Б-36 (FRO)

Группа 8

Сеяные

  • 1. ПАОК (GRE)﻿
  • 2. Риека (CRO)﻿
  • 3. Гимарайнш (POR)﻿
  • 4. Чукарички (SRB)﻿
  • 5. Лячи (ALB) / Искра (MNE)

Несеяные

  • 6. Юргорден (SWE)
  • 7. Флориана (MLT) / Петрокуб (MDA)
  • 8. Левски (BUL)
  • 9. Пушкаш-Академия (HUN)
  • 10. Расинг Юнион (LUX)

Группа 9

Сеяные

  • 1. Астана (KAZ)﻿
  • 2. Спарта Прага (CZE)
  • 3. КуПС (FIN) / Дила (GEO)
  • 4. Шкендия (MKD) / Арарат (ARM)
  • 5. Ворскла (UKR)

Несеяные

  • 6. Викинг (NOR)﻿﻿﻿
  • 7. АИК (SWE)
  • 8. Ракув (POL)
  • 9. Паневежис (LTU) / Милсами (MDA)
  • 10. Валмиера (LAT)
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Источник Sport.ua
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