Италия впервые за 65 лет пропустила 5 голов в одном матче

Сборная Италии уступила команде Германии в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча в Менхенгладбахе завершилась со счетом 5:2 в пользу немцев.

Сборная Италии пропустила пять голов в официальном матче впервые с 1957 года.

Тогда итальянцы уступили сборной Венгрии со счетом 1:6 в Кубке Центральной Европы, первом европейском международном футбольном соревновании, проводившемся с 1927 по 1960 год.