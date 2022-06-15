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  4. Италия впервые за 65 лет пропустила 5 голов в одном матче
Лига наций
15 июня 2022, 07:37 |
1667
0

Италия впервые за 65 лет пропустила 5 голов в одном матче

«Скуадра адзурра» потерпела разгромное поражение от Германии

15 июня 2022, 07:37 |
1667
0
Италия впервые за 65 лет пропустила 5 голов в одном матче
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италии уступила команде Германии в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча в Менхенгладбахе завершилась со счетом 5:2 в пользу немцев.

Сборная Италии пропустила пять голов в официальном матче впервые с 1957 года.

Тогда итальянцы уступили сборной Венгрии со счетом 1:6 в Кубке Центральной Европы, первом европейском международном футбольном соревновании, проводившемся с 1927 по 1960 год.

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Источник Football-Italia
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