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  4. Депай вышел на второе место по голам за сборную Нидерландов
Лига наций
15 июня 2022, 07:15 |
159
0

Депай вышел на второе место по голам за сборную Нидерландов

До Робина ван Перси Мемфису осталось 8 голов

15 июня 2022, 07:15 |
159
0
Депай вышел на второе место по голам за сборную Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Нидерландов одержала непростую победу над Уэльсом в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Победный мяч на 93-й минуте забил Мемфис Депай.

Это 42-й мяч игрока «Барселоны» за сборную Нидерландов, и он вышел на 2-е место в истории национальной команды, сравнявшись с Класом-Яном Хунтеларом.

Рекордсмен сборной – Робин ван Перси, на счету которого 50 голов.

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Мемфис Депай сборная Уэльса по футболу Лига наций сборная Нидерландов по футболу
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Источник Opta
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