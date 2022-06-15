Депай вышел на второе место по голам за сборную Нидерландов

Сборная Нидерландов одержала непростую победу над Уэльсом в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Победный мяч на 93-й минуте забил Мемфис Депай.

Это 42-й мяч игрока «Барселоны» за сборную Нидерландов, и он вышел на 2-е место в истории национальной команды, сравнявшись с Класом-Яном Хунтеларом.

Рекордсмен сборной – Робин ван Перси, на счету которого 50 голов.