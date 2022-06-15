Лига наций15 июня 2022, 07:15 |
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Депай вышел на второе место по голам за сборную Нидерландов
До Робина ван Перси Мемфису осталось 8 голов
15 июня 2022, 07:15 |
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Сборная Нидерландов одержала непростую победу над Уэльсом в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 3:2.
Победный мяч на 93-й минуте забил Мемфис Депай.
Это 42-й мяч игрока «Барселоны» за сборную Нидерландов, и он вышел на 2-е место в истории национальной команды, сравнявшись с Класом-Яном Хунтеларом.
Рекордсмен сборной – Робин ван Перси, на счету которого 50 голов.
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