Два варианта для Динамо. Жеребьевка Q2 Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

Жеребьевка второго отборочного раунда (Q2) Лиги чемпионов 2022/23 пройдет в швейцарском Ньоне 15 июня, начало – в 13:00 по Киеву.

С Q2 вступает в борьбу представитель Украины – «Динамо». У киевлян, которые являются сеяными по Пути представителей лиг, есть 2 варианта соперников:

Возможные соперники Динамо в Q2

Фенербахче (Турция)

Фенербахче (Турция) АЕК Ларнака (Кипр)

По Пути представителей лиг 4 клуба, которые вступают в борьбу с этого раунда, поделили поровну (по 2) на сеяных и несеяных в соответствии с клубным рейтингом УЕФА.

По Пути чемпионов в жеребьевке примут участие 20 команд: 5 клубов, которые начинают борьбу на этой стадии, и 15 победителей первого отборочного раунда, матчи которого будут сыграны 5/6 и 12/13 июля.

Участников поделили поровну на сеяных и несеяных (по 10) в соответствии с их положением в клубном рейтинге. С целью посева команд используется рейтинг команды из каждой пары первого отборочного раунда с высшим коэффициентом. УЕФА разделил всех участников на 3 группы, опираясь на принципы Комитета по клубным соревнованиям. В группах 1 и 2 – по 6 команд, а в группе 3 находится 8 команд.

Перед жеребьевкой шары с именами сеяных команд/пар поместят в одну чашу, шары с несеяными командами/парами – в другую. Из каждой чаши достанут по одному шару, поместят в пустую чашу посередине и перемешают. Команда/пара, которую достанут из центральной чаши первой, проведет первый матч дома.

Даты матчей Q2 Лиги чемпионов: 19/20 и 26/27 июля. Победители выйдут в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, проигравшие попадут в третий отборочный раунд Лиги Европы.

Лига чемпионов 2022/23

2-й раунд квалификации, 19/20 и 26/27 июля

Группы посева Q2

Путь представителей лиг

Сеяные:

Динамо Киев (Украина)

Динамо Киев (Украина) Мидтьюлланд (Дания)

Несеяные:

Фенербахче (Турция)

Фенербахче (Турция) АЕК Ларнака (Кипр)

Путь чемпионов

Группа 1

Сеяные:

Динамо Загреб (Хорватия)

Динамо Загреб (Хорватия) Лех (Польша)﻿﻿﻿ / Карабах (Азербайджан)

Лех (Польша)﻿﻿﻿ / Карабах (Азербайджан) Тобол (Казахстан) / Ференцварош (Венгрия)

Несеяные:

﻿ Слован (Словакия) / Динамо Батуми (Грузия)﻿﻿

Слован (Словакия) / Динамо Батуми (Грузия)﻿﻿ ﻿ Шкупи (Северная Македония) / Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

Шкупи (Северная Македония) / Линкольн Ред Импс (Гибралтар) Цюрих (Швейцария)

Группа 2

Сеяные:

Виктория Пльзень (Чехия)

Виктория Пльзень (Чехия) Мальме (Швеция) / Победитель предварительного раунда

Мальме (Швеция) / Победитель предварительного раунда Буде-Глимт (Норвегия) / Клаксвик (Фарерские острова)

Несеяные:

ХИК (Финляндия) ﻿/ РФШ (Латвия)

ХИК (Финляндия) ﻿/ РФШ (Латвия) ТНС (Уэльс) / Линфилд (Северная Ирландия)

ТНС (Уэльс) / Линфилд (Северная Ирландия) Балкани (Косово) – Жальгирис Вильнюс (Литва)﻿

Группа 3

Сеяные:

Олимпиакос (Греция)

Олимпиакос (Греция) Лудогорец (Болгария) – ﻿ Сутьеска (Черногория)﻿

Лудогорец (Болгария) – ﻿ Сутьеска (Черногория)﻿ Зриньски (Босния и Герцеговина)﻿ – Шериф (Молдова)

Зриньски (Босния и Герцеговина)﻿ – Шериф (Молдова) Пюник (Армения) – ЧФР Клуж (Румыния)﻿

Несеяные: