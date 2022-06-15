Два варианта для Динамо. Жеребьевка Q2 Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Следите за трансляцией церемонии из Ньона 15 июня в 13:00 по Киеву
Жеребьевка второго отборочного раунда (Q2) Лиги чемпионов 2022/23 пройдет в швейцарском Ньоне 15 июня, начало – в 13:00 по Киеву.
С Q2 вступает в борьбу представитель Украины – «Динамо». У киевлян, которые являются сеяными по Пути представителей лиг, есть 2 варианта соперников:
Возможные соперники Динамо в Q2
- Фенербахче (Турция)
- АЕК Ларнака (Кипр)
По Пути представителей лиг 4 клуба, которые вступают в борьбу с этого раунда, поделили поровну (по 2) на сеяных и несеяных в соответствии с клубным рейтингом УЕФА.
По Пути чемпионов в жеребьевке примут участие 20 команд: 5 клубов, которые начинают борьбу на этой стадии, и 15 победителей первого отборочного раунда, матчи которого будут сыграны 5/6 и 12/13 июля.
Участников поделили поровну на сеяных и несеяных (по 10) в соответствии с их положением в клубном рейтинге. С целью посева команд используется рейтинг команды из каждой пары первого отборочного раунда с высшим коэффициентом. УЕФА разделил всех участников на 3 группы, опираясь на принципы Комитета по клубным соревнованиям. В группах 1 и 2 – по 6 команд, а в группе 3 находится 8 команд.
Перед жеребьевкой шары с именами сеяных команд/пар поместят в одну чашу, шары с несеяными командами/парами – в другую. Из каждой чаши достанут по одному шару, поместят в пустую чашу посередине и перемешают. Команда/пара, которую достанут из центральной чаши первой, проведет первый матч дома.
Даты матчей Q2 Лиги чемпионов: 19/20 и 26/27 июля. Победители выйдут в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, проигравшие попадут в третий отборочный раунд Лиги Европы.
Лига чемпионов 2022/23
2-й раунд квалификации, 19/20 и 26/27 июля
Группы посева Q2
Путь представителей лиг
Сеяные:
- Динамо Киев (Украина)
- Мидтьюлланд (Дания)
Несеяные:
- Фенербахче (Турция)
- АЕК Ларнака (Кипр)
Путь чемпионов
Группа 1
Сеяные:
- Динамо Загреб (Хорватия)
- Лех (Польша) / Карабах (Азербайджан)
- Тобол (Казахстан) / Ференцварош (Венгрия)
Несеяные:
- Слован (Словакия) / Динамо Батуми (Грузия)
- Шкупи (Северная Македония) / Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
- Цюрих (Швейцария)
Группа 2
Сеяные:
- Виктория Пльзень (Чехия)
- Мальме (Швеция) / Победитель предварительного раунда
- Буде-Глимт (Норвегия) / Клаксвик (Фарерские острова)
Несеяные:
- ХИК (Финляндия) / РФШ (Латвия)
- ТНС (Уэльс) / Линфилд (Северная Ирландия)
- Балкани (Косово) – Жальгирис Вильнюс (Литва)
Группа 3
Сеяные:
- Олимпиакос (Греция)
- Лудогорец (Болгария) – Сутьеска (Черногория)
- Зриньски (Босния и Герцеговина) – Шериф (Молдова)
- Пюник (Армения) – ЧФР Клуж (Румыния)
Несеяные:
- Марибор (Словения) – Шахтер Солигорск (Беларусь)
- Дюделанж (Люксембург) – Тирана (Албания)
- Маккаби Хайфа (Израиль)
- Шэмрок Роверс (Ирландия) – Хибернианс (Мальта)
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