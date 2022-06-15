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Лига чемпионов
15 июня 2022, 08:10 | Обновлено 15 июня 2022, 08:32
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Два варианта для Динамо. Жеребьевка Q2 Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

Следите за трансляцией церемонии из Ньона 15 июня в 13:00 по Киеву

15 июня 2022, 08:10 | Обновлено 15 июня 2022, 08:32
1001
0
Два варианта для Динамо. Жеребьевка Q2 Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Жеребьевка второго отборочного раунда (Q2) Лиги чемпионов 2022/23 пройдет в швейцарском Ньоне 15 июня, начало – в 13:00 по Киеву.

С Q2 вступает в борьбу представитель Украины – «Динамо». У киевлян, которые являются сеяными по Пути представителей лиг, есть 2 варианта соперников:

Возможные соперники Динамо в Q2

  •  Фенербахче (Турция)
  •  АЕК Ларнака (Кипр)

По Пути представителей лиг 4 клуба, которые вступают в борьбу с этого раунда, поделили поровну (по 2) на сеяных и несеяных в соответствии с клубным рейтингом УЕФА.

По Пути чемпионов в жеребьевке примут участие 20 команд: 5 клубов, которые начинают борьбу на этой стадии, и 15 победителей первого отборочного раунда, матчи которого будут сыграны 5/6 и 12/13 июля.

Участников поделили поровну на сеяных и несеяных (по 10) в соответствии с их положением в клубном рейтинге. С целью посева команд используется рейтинг команды из каждой пары первого отборочного раунда с высшим коэффициентом. УЕФА разделил всех участников на 3 группы, опираясь на принципы Комитета по клубным соревнованиям. В группах 1 и 2 – по 6 команд, а в группе 3 находится 8 команд.

Перед жеребьевкой шары с именами сеяных команд/пар поместят в одну чашу, шары с несеяными командами/парами – в другую. Из каждой чаши достанут по одному шару, поместят в пустую чашу посередине и перемешают. Команда/пара, которую достанут из центральной чаши первой, проведет первый матч дома.

Даты матчей Q2 Лиги чемпионов: 19/20 и 26/27 июля. Победители выйдут в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, проигравшие попадут в третий отборочный раунд Лиги Европы.

📺 Видеотрансляция

Лига чемпионов 2022/23

2-й раунд квалификации, 19/20 и 26/27 июля

Группы посева Q2

Путь представителей лиг

Сеяные:

  •  Динамо Киев (Украина)
  •  Мидтьюлланд (Дания)

Несеяные:

  •  Фенербахче (Турция)
  •  АЕК Ларнака (Кипр)

Путь чемпионов

Группа 1

Сеяные:

  •  Динамо Загреб (Хорватия)
  •  Лех (Польша)﻿﻿﻿ /  Карабах (Азербайджан)
  •  Тобол (Казахстан) /  Ференцварош (Венгрия)

Несеяные:

  • ﻿ Слован (Словакия) /  Динамо Батуми (Грузия)﻿﻿
  • ﻿ Шкупи (Северная Македония) /  Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
  •  Цюрих (Швейцария)

Группа 2

Сеяные:

  •  Виктория Пльзень (Чехия)
  •  Мальме (Швеция) / Победитель предварительного раунда
  •  Буде-Глимт (Норвегия) /  Клаксвик (Фарерские острова)

Несеяные:

  •  ХИК (Финляндия) ﻿/  РФШ (Латвия)
  •  ТНС (Уэльс) /  Линфилд (Северная Ирландия)
  •  Балкани (Косово) –  Жальгирис Вильнюс (Литва)﻿

Группа 3

Сеяные:

  •  Олимпиакос (Греция)
  •  Лудогорец (Болгария) – ﻿ Сутьеска (Черногория)﻿
  •  Зриньски (Босния и Герцеговина)﻿ –  Шериф (Молдова)
  •  Пюник (Армения) –  ЧФР Клуж (Румыния)﻿

Несеяные:

  •  Марибор (Словения) –  Шахтер Солигорск (Беларусь)
  •  Дюделанж (Люксембург) –  Тирана (Албания)
  •  Маккаби Хайфа (Израиль)
  •  Шэмрок Роверс (Ирландия) –  Хибернианс (Мальта)

 

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Источник Sport.ua
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