14 июня сборная Украины сыграла вничью матч 4-го тура Лиги наций против команды Ирландии (1:1). Домашний поединок сине-желтых прошел в польской Лодзи на стадионе ЛКС.

Счет для ирландцев на 32-й минуте открыл Нейтан Коллинз. Артем Довбик сравнял счет сразу после перерыва, замкнув прострел Андрея Ярмоленко.

Украина лидирует в группе B1 Лиги наций (7 очков из 9). Далее следуют: Шотландия (6 из 9), Ирландия (4 из 12), Армения (3 из 12).

Лига наций, 4-й тур, Лодзь (Польша)

Украина – Ирландия – 1:1

Голы: Довбик, 47 – Коллинз, 32.

У сине-желтых Михаил Мудрик получил самую высокую оценку (7.3). за матч против Ирландии. У гостей отметили Нейтана Коллинза, автора гола (8.6).

WhoScored: Мудрик получил самую высокую оценку за матч против Ирландии