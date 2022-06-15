Лига наций15 июня 2022, 02:30 | Обновлено 15 июня 2022, 02:41
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Определен Лев матча 4-го тура Лиги наций против Ирландии
Дмитрий Ризнык успешно дебютировал за сине-желтых в официальных матчах
15 июня 2022, 02:30 | Обновлено 15 июня 2022, 02:41
32
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Назван Лев матча 4-го тура Лиги наций Украины против Ирландии (1:1), который состоялся в польской Лодзи.
Голкипер Дмитрий Ризнык успешно дебютировал за сине-желтых в официальных матчах и по итогам голосования болельщиков получил этот приз.
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