Определен Лев матча 4-го тура Лиги наций против Ирландии

Назван Лев матча 4-го тура Лиги наций Украины против Ирландии (1:1), который состоялся в польской Лодзи.

Голкипер Дмитрий Ризнык успешно дебютировал за сине-желтых в официальных матчах и по итогам голосования болельщиков получил этот приз.