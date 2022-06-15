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Лига наций
15 июня 2022, 02:30 | Обновлено 15 июня 2022, 02:41
32
0

Определен Лев матча 4-го тура Лиги наций против Ирландии

Дмитрий Ризнык успешно дебютировал за сине-желтых в официальных матчах

15 июня 2022, 02:30 | Обновлено 15 июня 2022, 02:41
32
0
Определен Лев матча 4-го тура Лиги наций против Ирландии
УАФ. Дмитрий Ризнык

Назван Лев матча 4-го тура Лиги наций Украины против Ирландии (1:1), который состоялся в польской Лодзи.

Голкипер Дмитрий Ризнык успешно дебютировал за сине-желтых в официальных матчах и по итогам голосования болельщиков получил этот приз.

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Источник Sport.ua
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