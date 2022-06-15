Дмитрий РИЗНЫК: «Игра шла волнами, туда-сюда. Попытаемся занять 1-е место»
Вратарь сборной Украины прокомментировал матч проти Ирландии в Лиге наций
Голкипер национальной сборной Украины Дмитрий Ризнык прокомментировал матч против Ирландии (1:1) в Лиге наций, в котором он дебютировал за сине-желтых в официальных турнирах:
– Спасибо за поздравление, потому что сыграть за сборную в официальной встрече мечта для каждого футболиста. Я очень счастлив.
– Насколько справедлив счет 1:1?
– Я считаю, что счет закономерен, потому что у соперника, как и у нас, были моменты. Игра шла волнами, туда-сюда.
– На 25-й минуте замену попросил Руслан Малиновский. Как на команду повлияла эта кадровая потеря?
– Ничего, главное – это здоровье футболиста. У нас есть хорошие парни, которые могут его заменить. Это не отразилось на игре.
– Насчет пропущенного гола. Как это произошло?
– Я не знаю, надо смотреть повторы. По живому следу не могу что-нибудь сказать.
– Наш капитан, Андрей Ярмоленко, наконец-то вернулся. Вдохновило ли команду его появление на поле?
– В каждой команде авторитет капитана важен. Это и настрой на игру, и все остальное. Андрей – лидер на поле, он это доказал, помог забитому мячу.
– Ярмоленко ассистировал Артему Довбику правой ногой. Его правая стала гораздо сильнее?
– У него две сильные ноги.
– Почему сборная Украины несколько успокоилась после того, как сравняла счет?
– Я так не считаю, мы играли на победу. Были моменты, но не забили.
– Как думаешь, удастся ли удержать первое место в группе Лиги наций?
– Это футбол. Будем играть, стараться удержать первое место. Будем биться за него.
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