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Лига наций
15 июня 2022, 01:31 | Обновлено 15 июня 2022, 01:43
357
0

Тренер Ирландии: «Украина забила гол, которого не должно было быть»

Коуч ирландцев Стивен Кенни прокомментировал матч 4-го тура Лиги наций

15 июня 2022, 01:31 | Обновлено 15 июня 2022, 01:43
357
0
Тренер Ирландии: «Украина забила гол, которого не должно было быть»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни прокомментировал матч Лиги наций против команды Украины (1:1), состоявшийся в польской Лодзи на стадионе ЛКС:

«Украина – очень хорошая команда. Я видел, как украинцы готовились. Высокий уровень. Но мы едем разочарованными, потому что не одержали победы, которой заслуживали. Мы хорошо играли, перекрывали зоны, комбинировали.

Украина забила гол, которого не должно быть. У нас были моменты, мы держали игру в своих руках, потому, повторюсь, мы едем домой очень недовольными результатом.

Но, несмотря на это, я хотел бы отдать уважение сборной Украины, которая, несмотря на то, что у них дома идет война, занимает первое место в нашей группе».

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Источник Украинская ассоциация футбола
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