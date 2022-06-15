Тренер Ирландии: «Украина забила гол, которого не должно было быть»

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни прокомментировал матч Лиги наций против команды Украины (1:1), состоявшийся в польской Лодзи на стадионе ЛКС:

«Украина – очень хорошая команда. Я видел, как украинцы готовились. Высокий уровень. Но мы едем разочарованными, потому что не одержали победы, которой заслуживали. Мы хорошо играли, перекрывали зоны, комбинировали.

Украина забила гол, которого не должно быть. У нас были моменты, мы держали игру в своих руках, потому, повторюсь, мы едем домой очень недовольными результатом.

Но, несмотря на это, я хотел бы отдать уважение сборной Украины, которая, несмотря на то, что у них дома идет война, занимает первое место в нашей группе».