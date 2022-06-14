Лига наций14 июня 2022, 23:00 | Обновлено 14 июня 2022, 23:05
685
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ВИДЕО. Довбик сравнял счет, замкнув прострел от Ярмоленко
14 июня в Лодзи проходит матч Лиги наций между Украиной и Ирландией
14 июня 2022, 23:00 | Обновлено 14 июня 2022, 23:05
685
0
Сборная Украины проводит матч 4-го тура Лиги наций 2022/23 против команды Ирландии.
Поединок проходит 14 июня в 21:45 в Лодзи на стадионе ЛКС.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 47-й минуте Украина сравняла счет. Артем Довбик точно замкнул отличный прострел от Андрея Ярмоленко.
1:1. Артем Довбик, 47 мин
Видео ожидается.
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