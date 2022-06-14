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  4. ВИДЕО. Довбик сравнял счет, замкнув прострел от Ярмоленко
Лига наций
14 июня 2022, 23:00 | Обновлено 14 июня 2022, 23:05
685
0

ВИДЕО. Довбик сравнял счет, замкнув прострел от Ярмоленко

14 июня в Лодзи проходит матч Лиги наций между Украиной и Ирландией

14 июня 2022, 23:00 | Обновлено 14 июня 2022, 23:05
685
0
ВИДЕО. Довбик сравнял счет, замкнув прострел от Ярмоленко
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины проводит матч 4-го тура Лиги наций 2022/23 против команды Ирландии.

Поединок проходит 14 июня в 21:45 в Лодзи на стадионе ЛКС.

На 47-й минуте Украина сравняла счет. Артем Довбик точно замкнул отличный прострел от Андрея Ярмоленко.

1:1. Артем Довбик, 47 мин

Видео ожидается.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник Sport.ua
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