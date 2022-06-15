А кто будет тренером? Кривбасс рассказал о подготовке к сезону УПЛ

Клуб «Кривбасс» объявил о том, что подготовку к новому сезону УПЛ команда начнет 21 июня.

Руководство пока не сообщает, где именно состоится тренировочный сбор. Скорее всего, команда будет работать в другой стране.

Кроме того, пока нет информации, кто будет тренером после ухода Александра Бабича. В СМИ сообщалось, что с командой будет работать Юрий Вернидуб.