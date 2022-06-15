Украина. Премьер лига15 июня 2022, 00:54 | Обновлено 15 июня 2022, 01:27
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А кто будет тренером? Кривбасс рассказал о подготовке к сезону УПЛ
Команда вскоре планирует начать тренировки
15 июня 2022, 00:54 | Обновлено 15 июня 2022, 01:27
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Клуб «Кривбасс» объявил о том, что подготовку к новому сезону УПЛ команда начнет 21 июня.
Руководство пока не сообщает, где именно состоится тренировочный сбор. Скорее всего, команда будет работать в другой стране.
Кроме того, пока нет информации, кто будет тренером после ухода Александра Бабича. В СМИ сообщалось, что с командой будет работать Юрий Вернидуб.
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