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  4. А кто будет тренером? Кривбасс рассказал о подготовке к сезону УПЛ
Украина. Премьер лига
15 июня 2022, 00:54 | Обновлено 15 июня 2022, 01:27
106
0

А кто будет тренером? Кривбасс рассказал о подготовке к сезону УПЛ

Команда вскоре планирует начать тренировки

15 июня 2022, 00:54 | Обновлено 15 июня 2022, 01:27
106
0
А кто будет тренером? Кривбасс рассказал о подготовке к сезону УПЛ
fckryvbas.com

Клуб «Кривбасс» объявил о том, что подготовку к новому сезону УПЛ команда начнет 21 июня.

Руководство пока не сообщает, где именно состоится тренировочный сбор. Скорее всего, команда будет работать в другой стране.

Кроме того, пока нет информации, кто будет тренером после ухода Александра Бабича. В СМИ сообщалось, что с командой будет работать Юрий Вернидуб.

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Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Юрий Вернидуб Украинская Премьер-лига назначение тренера
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Источник ФК Кривбасс
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