Дмитрий РИЗНЫК: «Первый официальный матч в сборной - немного волновался»

Вратарь Дмитрий Ризнык прокомментировал свой первый официальный матч в составе сборной Украины. Команда в Лиге наций сыграла 1:1 с Ирландией.

«Очень позитивные чувства, потому что сыграть первый официальный матч - это мечта. Немного волновался, но уже во время встречи успокоился. В перерыве тренер сказал играть агрессивно, поэтому удалось быстро сравнять счет».

«Во втором тайме смотрелись лучше, чем в первом. И хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, было атмосферно», - сказал Ризнык в комментарии Футбол 1.