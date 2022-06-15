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  4. Дмитрий РИЗНЫК: «Первый официальный матч в сборной - немного волновался»
Лига наций
15 июня 2022, 00:21 | Обновлено 15 июня 2022, 01:28
161
1

Дмитрий РИЗНЫК: «Первый официальный матч в сборной - немного волновался»

Кипер оценил матч с Ирландией

15 июня 2022, 00:21 | Обновлено 15 июня 2022, 01:28
161
1
Дмитрий РИЗНЫК: «Первый официальный матч в сборной - немного волновался»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь Дмитрий Ризнык прокомментировал свой первый официальный матч в составе сборной Украины. Команда в Лиге наций сыграла 1:1 с Ирландией.

«Очень позитивные чувства, потому что сыграть первый официальный матч - это мечта. Немного волновался, но уже во время встречи успокоился. В перерыве тренер сказал играть агрессивно, поэтому удалось быстро сравнять счет».

«Во втором тайме смотрелись лучше, чем в первом. И хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, было атмосферно», - сказал Ризнык в комментарии Футбол 1.

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сборная Украины по футболу Лига наций Украина - Ирландия Дмитрий Ризнык сборная Ирландии по футболу
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Источник Sport.ua
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Сергей Ионов
Різник сьогодні просто красунчик! Потягнув багатенько, читав гру і зіграв надійно! Я свій голос за Лева віддав за нього!
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Теннис
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