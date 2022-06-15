Дмитрий РИЗНЫК: «Первый официальный матч в сборной - немного волновался»
Кипер оценил матч с Ирландией
Вратарь Дмитрий Ризнык прокомментировал свой первый официальный матч в составе сборной Украины. Команда в Лиге наций сыграла 1:1 с Ирландией.
«Очень позитивные чувства, потому что сыграть первый официальный матч - это мечта. Немного волновался, но уже во время встречи успокоился. В перерыве тренер сказал играть агрессивно, поэтому удалось быстро сравнять счет».
«Во втором тайме смотрелись лучше, чем в первом. И хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, было атмосферно», - сказал Ризнык в комментарии Футбол 1.
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