Артем ДОВБИК: «Игра с Уэльсом тяжело повлияла. В Лиге наций удачно сыграли»

Форвард сборной Украины Артем Довбик оценил ничью 1:1 в матче Лиги наций против Ирландии. Именно Артем забил гол нашей команды.

«Забил вторым темпом после передачи Ярмоленко. А в первом тайме было тяжело, мы сбились на игру соперника, играли длинными передачами, а это не наша игра. А сопернику нужно отдать должное, вязко сыграли. Сумели все мячи подобрать во второй фазе».

«С их голом будем разбираться, что случилось. А Петраков сказал в перерыве, чтобы мы в свою игру играли, контролировали мяч. Было тяжело, провели много матчей, но мы играем для болельщиков».

«Я считаю, что, в целом, сыграли хорошо, но матч с Уэльсом (в отборе ЧМ-2022) тяжело на нас повлиял. А вот в Лиге наций сыграли удачно», - сказал Довбик в комментарии Футбол 1.