Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем ДОВБИК: «Игра с Уэльсом тяжело повлияла. В Лиге наций удачно сыграли»
Лига наций
15 июня 2022, 00:07 | Обновлено 15 июня 2022, 01:28
230
0

Артем ДОВБИК: «Игра с Уэльсом тяжело повлияла. В Лиге наций удачно сыграли»

Форвард оценил матч сборной Украины

15 июня 2022, 00:07 | Обновлено 15 июня 2022, 01:28
230
0
Артем ДОВБИК: «Игра с Уэльсом тяжело повлияла. В Лиге наций удачно сыграли»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Украины Артем Довбик оценил ничью 1:1 в матче Лиги наций против Ирландии. Именно Артем забил гол нашей команды.

«Забил вторым темпом после передачи Ярмоленко. А в первом тайме было тяжело, мы сбились на игру соперника, играли длинными передачами, а это не наша игра. А сопернику нужно отдать должное, вязко сыграли. Сумели все мячи подобрать во второй фазе».

«С их голом будем разбираться, что случилось. А Петраков сказал в перерыве, чтобы мы в свою игру играли, контролировали мяч. Было тяжело, провели много матчей, но мы играем для болельщиков».

«Я считаю, что, в целом, сыграли хорошо, но матч с Уэльсом (в отборе ЧМ-2022) тяжело на нас повлиял. А вот в Лиге наций сыграли удачно», - сказал Довбик в комментарии Футбол 1.

По теме:
ПЕТРАКОВ: «Теперь поедем в Варшаву делать британские визы»
Так англичан давно не били. Сборная Англии потерпела историческое поражение
Дмитрий РИЗНЫК: «Первый официальный матч в сборной - немного волновался»
Артем Довбик Украина - Ирландия сборная Украины по футболу сборная Ирландии по футболу Лига наций
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бойкот российским спортсменам: Андрей Шевченко открыл Спортивный фронт
Футбол | 14 июня 2022, 07:58 7
Бойкот российским спортсменам: Андрей Шевченко открыл Спортивный фронт
Бойкот российским спортсменам: Андрей Шевченко открыл Спортивный фронт

Легенда украинского футбола запустил важную инициативу

Смазанный последний аккорд. Сборная Украины сыграла вничью с Ирландией
Футбол | 14 июня 2022, 23:36 13
Смазанный последний аккорд. Сборная Украины сыграла вничью с Ирландией
Смазанный последний аккорд. Сборная Украины сыграла вничью с Ирландией

Команда Александра Петракова не сумела снова обыграть ирландцев

Йожеф САБО: «Мне стыдно, что я мадьяр»
Футбол | 14.06.2022, 18:57
Йожеф САБО: «Мне стыдно, что я мадьяр»
Йожеф САБО: «Мне стыдно, что я мадьяр»
ЛЕОНЕНКО: «Вацко находится в Закарпатском котле. Оттуда проще умничать»
Футбол | 14.06.2022, 17:56
ЛЕОНЕНКО: «Вацко находится в Закарпатском котле. Оттуда проще умничать»
ЛЕОНЕНКО: «Вацко находится в Закарпатском котле. Оттуда проще умничать»
Украина возглавляет группу. Турнирные таблицы Лиги наций перед паузой
Футбол | 14.06.2022, 23:59
Украина возглавляет группу. Турнирные таблицы Лиги наций перед паузой
Украина возглавляет группу. Турнирные таблицы Лиги наций перед паузой
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ШВАРЦЕНЕГГЕР: «У нас на руках кровь, потому что мы финансируем войну»
ШВАРЦЕНЕГГЕР: «У нас на руках кровь, потому что мы финансируем войну»
14.06.2022, 19:57 4
Война
Определен победитель Евро-2022 по мини-футболу
Определен победитель Евро-2022 по мини-футболу
13.06.2022, 06:57 1
Футбол
Ливерпуль заинтересовался услугами Цыганкова
Ливерпуль заинтересовался услугами Цыганкова
13.06.2022, 09:39 15
Футбол
5 замен теперь навсегда, аут ногами - как вариант. IFAB принял ряд решений
5 замен теперь навсегда, аут ногами - как вариант. IFAB принял ряд решений
13.06.2022, 16:13 11
Футбол
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Ирландией
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Ирландией
14.06.2022, 11:29 1
Футбол
Рейтинг ATP. Джокович утратил лидерство, рекорды Крутых и Белинского
Рейтинг ATP. Джокович утратил лидерство, рекорды Крутых и Белинского
13.06.2022, 10:59
Теннис
Российский хоккеист Сокола: «Адекватные люди не станут поддерживать войну»
Российский хоккеист Сокола: «Адекватные люди не станут поддерживать войну»
14.06.2022, 11:55
Хоккей
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Мне стыдно, что я играл в россии»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Мне стыдно, что я играл в россии»
14.06.2022, 18:43 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем