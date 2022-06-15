Артем ДОВБИК: «Игра с Уэльсом тяжело повлияла. В Лиге наций удачно сыграли»
Форвард оценил матч сборной Украины
Форвард сборной Украины Артем Довбик оценил ничью 1:1 в матче Лиги наций против Ирландии. Именно Артем забил гол нашей команды.
«Забил вторым темпом после передачи Ярмоленко. А в первом тайме было тяжело, мы сбились на игру соперника, играли длинными передачами, а это не наша игра. А сопернику нужно отдать должное, вязко сыграли. Сумели все мячи подобрать во второй фазе».
«С их голом будем разбираться, что случилось. А Петраков сказал в перерыве, чтобы мы в свою игру играли, контролировали мяч. Было тяжело, провели много матчей, но мы играем для болельщиков».
«Я считаю, что, в целом, сыграли хорошо, но матч с Уэльсом (в отборе ЧМ-2022) тяжело на нас повлиял. А вот в Лиге наций сыграли удачно», - сказал Довбик в комментарии Футбол 1.
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