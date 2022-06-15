Александр ПЕТРАКОВ: «ВСУ, мы играли для вас. Мы старались, не все вышло»

Наставник сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ничью 1:1 против Ирландии в матче Лиги наций.

«Ребята молодцы, дотянули. Сил уже не хватало, это 5 матч за короткое время. Длинный сбор очень был, ребята подустали, кто-то заболел. Была температура, многие приболели. Я всем благодарен. Брак в передачах - это все усталость. Соперник был свежее, это было видно».

«Ничья - ничего страшного, хорошо, что отыгрались. В перерыве был разговор, они собрались и смогли выйти. Возникли проблемы у Малиновского и Матвиенко. Ризнык? Хороший вратарь. Дали шанс, Дима свой шанс использовал. У нас очень много перспективных вратарей в стране».

«И передаем большой привет ВСУ. Ребята, мы играли для вас. Что-то не вышло, но мы старались, отдали все силы. Сделали все возможное. Посмотрим, что будет осенью. Мы сейчас на первом месте Лиги наций», - сказал Петраков в интервью Футбол 1.

С 1 по 14 июня Украина провела 5 матчей. К сожалению, выйти на ЧМ-2022 не удалось.