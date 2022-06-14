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Лига наций
14 июня 2022, 22:23 | Обновлено 14 июня 2022, 23:05
2750
1

ВИДЕО. Проспали в защите. Коллинз открыл счет для Ирландии

14 июня в Лодзи проходит матч Лиги наций между Украиной и Ирландией

14 июня 2022, 22:23 | Обновлено 14 июня 2022, 23:05
2750
1
ВИДЕО. Проспали в защите. Коллинз открыл счет для Ирландии
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины проводит матч 4-го тура Лиги наций 2022/23 против команды Ирландии.

Поединок проходит 14 июня в 21:45 в Лодзи на стадионе ЛКС.

На 32-й минуте ирландцы открыли счет в матче. Сине-желтые проспали в защите, и Коллинз забил гол для Ирландии.

0:1. Нейтан Коллинз, 32 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник Sport.ua
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