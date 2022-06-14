Лига наций14 июня 2022, 22:23 | Обновлено 14 июня 2022, 23:05
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ВИДЕО. Проспали в защите. Коллинз открыл счет для Ирландии
14 июня в Лодзи проходит матч Лиги наций между Украиной и Ирландией
14 июня 2022, 22:23 | Обновлено 14 июня 2022, 23:05
2750
1
Сборная Украины проводит матч 4-го тура Лиги наций 2022/23 против команды Ирландии.
Поединок проходит 14 июня в 21:45 в Лодзи на стадионе ЛКС.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 32-й минуте ирландцы открыли счет в матче. Сине-желтые проспали в защите, и Коллинз забил гол для Ирландии.
0:1. Нейтан Коллинз, 32 мин.
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