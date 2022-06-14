Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Газон умер. Санин показал разрушения домашней арены Мариуполя
Украина. Премьер лига
14 июня 2022, 21:58 | Обновлено 14 июня 2022, 21:59
537
1

ФОТО. Газон умер. Санин показал разрушения домашней арены Мариуполя

Вице-президент футбольного клуба показал следы попадания снарядов

14 июня 2022, 21:58 | Обновлено 14 июня 2022, 21:59
537
1
ФОТО. Газон умер. Санин показал разрушения домашней арены Мариуполя
Facebook

Вице-президент футбольного клуба «Мариуполь» Андрей Санин опубликовал фото и видео последствий атак российской армии на домашний стадион команды имени Владимира Бойко.

Одним из сооружений, пострадавших от обстрелов российских военных, была арена главной футбольной команды города, вмещавшей более 12 тысяч зрителей.

«Футбольный газон умер без регулярного полива. Следы от российских артиллерийских ударов – как на поле, так и на трибунах. Внутри административного здания все разбито мародерами. «Русский мир» – горы в аду!», – написал Санин в фейсбуке.

По теме:
ВИДЕО. Уникальная операция. Как вертолетами доставляли оружие на Азовсталь
Солдат Азова рассказал о ситуации с эвакуированными из Мариуполя военными
УПЛ решила, что сезон 2022/23 состоится. Место и формат - под вопросом
Андрей Санин Мариуполь
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Facebook
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Мне стыдно, что я мадьяр»
Футбол | 14 июня 2022, 18:57 4
Йожеф САБО: «Мне стыдно, что я мадьяр»
Йожеф САБО: «Мне стыдно, что я мадьяр»

Известный тренер – о поведении венгерских властей

Группа сборной Украины. Шотландия разгромила Армению в Лиге наций
Футбол | 14 июня 2022, 20:54 0
Группа сборной Украины. Шотландия разгромила Армению в Лиге наций
Группа сборной Украины. Шотландия разгромила Армению в Лиге наций

Уверенная победа сборной Шотландии

Стала известна заявка сборной Украины на матч с Ирландией
Футбол | 14.06.2022, 11:29
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Ирландией
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Ирландией
ВИДЕО. Драма! Австралия победила Перу по пенальти и пробилась на ЧМ-2022
Футбол | 14.06.2022, 00:59
ВИДЕО. Драма! Австралия победила Перу по пенальти и пробилась на ЧМ-2022
ВИДЕО. Драма! Австралия победила Перу по пенальти и пробилась на ЧМ-2022
Гендиректор Александрии: «Чемпионат Украины должен быть равен для всех»
Футбол | 14.06.2022, 15:00
Гендиректор Александрии: «Чемпионат Украины должен быть равен для всех»
Гендиректор Александрии: «Чемпионат Украины должен быть равен для всех»
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Rolan Stkomarovskiy
Правильно писать "газон в Мариуполе освободили".
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ястремская обыграла вторую ракетку Польши на турнире в Бирмингеме
Ястремская обыграла вторую ракетку Польши на турнире в Бирмингеме
14.06.2022, 14:26 3
Теннис
Сотрудничество с братом Гвардиолы. В какую команду перейдет Цыганков?
Сотрудничество с братом Гвардиолы. В какую команду перейдет Цыганков?
13.06.2022, 13:57 8
Футбол
Бойкот российским спортсменам: Андрей Шевченко открыл Спортивный фронт
Бойкот российским спортсменам: Андрей Шевченко открыл Спортивный фронт
14.06.2022, 07:58 7
Футбол
Мудрик поведал, что Петраков сказал игрокам в перерыве матча с Арменией
Мудрик поведал, что Петраков сказал игрокам в перерыве матча с Арменией
13.06.2022, 13:23 1
Футбол
Чемпионка ОИ-2016 объявила о завершении карьеры в 28 лет
Чемпионка ОИ-2016 объявила о завершении карьеры в 28 лет
13.06.2022, 19:26
Теннис
5 замен теперь навсегда, аут ногами - как вариант. IFAB принял ряд решений
5 замен теперь навсегда, аут ногами - как вариант. IFAB принял ряд решений
13.06.2022, 16:13 11
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Рой Джонс, на чьей ты стороне?»
Владимир КЛИЧКО: «Рой Джонс, на чьей ты стороне?»
12.06.2022, 20:15 1
Бокс
«Война затягивается». Зеленский просит дать Украине мощное оружие
«Война затягивается». Зеленский просит дать Украине мощное оружие
13.06.2022, 15:52 2
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем