ФОТО. Газон умер. Санин показал разрушения домашней арены Мариуполя

Вице-президент футбольного клуба «Мариуполь» Андрей Санин опубликовал фото и видео последствий атак российской армии на домашний стадион команды имени Владимира Бойко.

Одним из сооружений, пострадавших от обстрелов российских военных, была арена главной футбольной команды города, вмещавшей более 12 тысяч зрителей.

«Футбольный газон умер без регулярного полива. Следы от российских артиллерийских ударов – как на поле, так и на трибунах. Внутри административного здания все разбито мародерами. «Русский мир» – горы в аду!», – написал Санин в фейсбуке.