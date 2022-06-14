Сергей СТАХОВСКИЙ: «Только у Уимблдона есть моральный кодекс»

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал решение US Open допустить к соревнованиям российских и белорусских теннисистов.

«Вы не можете назначить цену за возможность жить с самим собой.

Я приветствую Уимблдон – единственную организацию, у которой есть моральный кодекс», – написал Стаховский в твиттере.