Уимблдон14 июня 2022, 21:13 |
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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Только у Уимблдона есть моральный кодекс»
Украинский теннисист остался недоволен решением американцев
14 июня 2022, 21:13 |
217
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Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал решение US Open допустить к соревнованиям российских и белорусских теннисистов.
«Вы не можете назначить цену за возможность жить с самим собой.
Я приветствую Уимблдон – единственную организацию, у которой есть моральный кодекс», – написал Стаховский в твиттере.
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Ничего себе новость! Это какое влияние оркам надо иметь в федерации тенниса США, чтобы те приняли такое решение.... Обалдеть....
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