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  4. Сергей СТАХОВСКИЙ: «Только у Уимблдона есть моральный кодекс»
Уимблдон
14 июня 2022, 21:13 |
217
2

Сергей СТАХОВСКИЙ: «Только у Уимблдона есть моральный кодекс»

Украинский теннисист остался недоволен решением американцев

14 июня 2022, 21:13 |
217
2
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Только у Уимблдона есть моральный кодекс»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал решение US Open допустить к соревнованиям российских и белорусских теннисистов.

«Вы не можете назначить цену за возможность жить с самим собой.

Я приветствую Уимблдон – единственную организацию, у которой есть моральный кодекс», – написал Стаховский в твиттере.

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Октавий Фландрийский
Ничего себе новость! Это какое влияние оркам надо иметь в федерации тенниса США, чтобы те приняли такое решение.... Обалдеть.... 
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Wetalj
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