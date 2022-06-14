US Open допустит к соревнованиям российских и белорусских теннисистов

Открытый чемпионат США не последует за Уимблдоном и допустит к соревнованиям российских и белорусских теннисистов в этом году.

Об этом объявила Теннисная ассоциация США (USTA), которая занимается организацией турнира.

«Исходя из наших собственных обстоятельств, USTA позволит всем игрокам, имеющим право на участие в Открытом чемпионате США 2022 года, независимо от их гражданства, принять участие в соревнованиях», – сказано в заявлении ассоциации.

Российские и белорусские игроки будут соревноваться в Открытом чемпионате США, который начнется 29 августа, под нейтральным флагом, точно так же, как они соревновались на недавно завершившемся Открытом чемпионате Франции.