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  4. US Open допустит к соревнованиям российских и белорусских теннисистов
US Open
14 июня 2022, 20:12 | Обновлено 14 июня 2022, 21:03
970
4

US Open допустит к соревнованиям российских и белорусских теннисистов

С яйцами оказались лишь британцы

14 июня 2022, 20:12 | Обновлено 14 июня 2022, 21:03
970
4
US Open допустит к соревнованиям российских и белорусских теннисистов
US Open

Открытый чемпионат США не последует за Уимблдоном и допустит к соревнованиям российских и белорусских теннисистов в этом году.

Об этом объявила Теннисная ассоциация США (USTA), которая занимается организацией турнира.

«Исходя из наших собственных обстоятельств, USTA позволит всем игрокам, имеющим право на участие в Открытом чемпионате США 2022 года, независимо от их гражданства, принять участие в соревнованиях», – сказано в заявлении ассоциации.

Российские и белорусские игроки будут соревноваться в Открытом чемпионате США, который начнется 29 августа, под нейтральным флагом, точно так же, как они соревновались на недавно завершившемся Открытом чемпионате Франции.

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Источник US Open
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Комментарии 4
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aleks8-48
Українські та й багато інших тенісистів обурюються, що не застосовують санкції до росіян та білорусів, а самі жоден і жодна не відмовилися від турнірів за їх участю і поки що дружно їм програють. Навіщо лицемірити-перш ніж вимагати від інших покажи приклад сама. Свої гроші втрачати шкода, а від організаторів вимагають втрачати мільйони. Поки  з цією нечистістю не боротимуться справами, а не словами її подолати буде дуже складно.
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+2
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sand
Yobanі стид...
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+2
opanas2007
Піддари!!
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