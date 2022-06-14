ЛЕОНЕНКО: «Вацко находится в Закарпатском котле. Оттуда проще умничать»

Бывший форвард «Динамо» Виктор Леоненко решил отреагировать на критику в свой адрес со стороны комментатора Виктора Вацко.

«Хочу ответить Вацко. Витя, зайчонок, иди к Игорю Михайловичу Суркису и скажи ему, пусть оставит Витиньо, который не хочет не то, что играть, а ехать сюда. А потом пусть заставит его выступать за «Динамо». В Украине такие легионеры, что им проще разучиться играть в футбол, чем научиться».

«А что касается молодых игроков, то мы уже всех распродали, что играть некому. Они же так себя проявили в юношеских сборных, все выиграли. Молодежь у нас растет как грибы. Пусть Вацко скажет, кого мы продали из молодежи в последнее время?»

«Так что, Витя, занимайся рыбалкой и комментируй матчи, а футбол оставь профессионалам. Я понимаю, почему Витя защищает иностранцев. Он ведь находится не в Киеве, а в Закарпатском котле. Оттуда проще умничать. Раньше у Вацко была кличка рыбак, но теперь он дорос до нового прозвища – Карасев-Щукин», – сказал Леоненко.