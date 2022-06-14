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  4. ЛЕОНЕНКО: «Вацко находится в Закарпатском котле. Оттуда проще умничать»
Украина. Премьер лига
14 июня 2022, 17:56 | Обновлено 14 июня 2022, 19:12
2369
7

ЛЕОНЕНКО: «Вацко находится в Закарпатском котле. Оттуда проще умничать»

Экс-форвард «Динамо» ответил на критику комментатора

14 июня 2022, 17:56 | Обновлено 14 июня 2022, 19:12
2369
7
ЛЕОНЕНКО: «Вацко находится в Закарпатском котле. Оттуда проще умничать»
YouTube. Виктор Леоненко

Бывший форвард «Динамо» Виктор Леоненко решил отреагировать на критику в свой адрес со стороны комментатора Виктора Вацко.

«Хочу ответить Вацко. Витя, зайчонок, иди к Игорю Михайловичу Суркису и скажи ему, пусть оставит Витиньо, который не хочет не то, что играть, а ехать сюда. А потом пусть заставит его выступать за «Динамо».  В Украине такие легионеры, что им проще разучиться играть в футбол, чем научиться».

«А что касается молодых игроков, то мы уже всех распродали, что играть некому. Они же так себя проявили в юношеских сборных, все выиграли. Молодежь у нас растет как грибы. Пусть Вацко скажет, кого мы продали из молодежи в последнее время?»

«Так что, Витя, занимайся рыбалкой и комментируй матчи, а футбол оставь профессионалам. Я понимаю, почему Витя защищает иностранцев. Он ведь находится не в Киеве, а в Закарпатском котле. Оттуда проще умничать. Раньше у Вацко была кличка рыбак, но теперь он дорос до нового прозвища – Карасев-Щукин», – сказал Леоненко.

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Источник FanDay
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Михаил Степанов
алкаша та запроданця війна не змінить
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+4
musuk
Ну  що з нього візьмеш? Телепень
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+1
Andre Chil
Леон-бухарь, ти в якому котлі свинячишь, мабуть в котячому, якомусь
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0
alekos59
Ватько самый нефартовый коментер, особенно к сборной его на выстрел нельзя подпускать,  самые ответственные матчи этот лузер провалил  !!!
Ответить
0
fos
бугага,ну что сказать,Леоненко красиво отрезал
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-2
yan2018
Короче 2 знатока меряются....
Ответить
-3
Hg
Вацко - тарахтелка)
Ответить
-3
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