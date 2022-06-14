Виктор ВАЦКО: «Только Леоненко мог послать легионеров нах*р»

Комментатор Виктор Вацко раскритиковал позицию экс-форварда «Динамо» Виктора Леоненко, который резко высказался по поводу необходимости выгнать из команд УПЛ всех легионеров, которые не хотят из-за войны играть на территории Украины.

«Недавно Леоненко сказал: «Легионеры, которые не хотят играть в Украине, пошли нах*р». Так мог сказать только Леоненко (стучит по деревянному столу – прим. ред.). Потому что думает он очень ограниченно. Еще раз: не будет тут сильных легионеров, сильных футболистов – не будет расти качественная молодежь. Знаете почему? Потому что прогресс происходит в конкурентной среде, а не в ситуации, когда тебе дарят место в стартовом составе в команде УПЛ только потому, что ты есть, что ты можешь три раза по мячу попасть», - сказал Вацко.

Ранее Вацко оценил матерный стиль комментирования финала Лиги чемпионов в исполнении президента «Ингульца» Александра Поворознюка.