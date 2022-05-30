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  4. Е**ла жаба гадюку, бл**ь. Вацко оценил стиль комментирования Поворознюка
Лига чемпионов
30 мая 2022, 22:45 | Обновлено 30 мая 2022, 23:06
2600
3

Е**ла жаба гадюку, бл**ь. Вацко оценил стиль комментирования Поворознюка

Президент «Ингульца» комментировал финал ЛЧ «Реал» – «Ливерпуль»

30 мая 2022, 22:45 | Обновлено 30 мая 2022, 23:06
2600
3
Е**ла жаба гадюку, бл**ь. Вацко оценил стиль комментирования Поворознюка
YouTube. Виктор Вацко

Футбольный журналист Виктор Вацко оценил стиль комментирования президента «Ингульца» Александра Поворознюка на финале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0):

«Всегда классно, когда у каждого человека есть выбор. Мы ведь не москали, правда? И это отлично. Я представитель старшего поколения. Я за классику, в том числе и в комментировании футбольных матчей.

Не вижу смысла выступать моралистом, осуждать что-нибудь, кого-то, чью-то идею. Я отношусь к этой истории следующим образом: владельцы контента, очевидно, чем-то руководствовались, когда эту идею запускали в жизнь, какими-то аргументами, когда делали этот выбор. 

Мне сложно воспринимать футбол по телевизору сквозь призму «е**ла жаба гадюку, бл**ь». Не мое. Возможно, потому, что я представитель старшего поколения. А вы как считаете? Зашло вам такое новаторство?»

ВИДЕО 18+. Президент «Ингульца» комментировал финал ЛЧ «Реал» – «Ливерпуль»

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Источник Вацко Live
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Олексій Коваль
Быдло президент...
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+2
pavel8873
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0
Wetalj
Так, це теж нормально, можна посміятися і відволіктися, а які емоції в Поворознюка, це щось, не всім бути білими і пушистими, та ховатися десь по Львовах)
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-1
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