Е**ла жаба гадюку, бл**ь. Вацко оценил стиль комментирования Поворознюка

Футбольный журналист Виктор Вацко оценил стиль комментирования президента «Ингульца» Александра Поворознюка на финале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0):

«Всегда классно, когда у каждого человека есть выбор. Мы ведь не москали, правда? И это отлично. Я представитель старшего поколения. Я за классику, в том числе и в комментировании футбольных матчей.

Не вижу смысла выступать моралистом, осуждать что-нибудь, кого-то, чью-то идею. Я отношусь к этой истории следующим образом: владельцы контента, очевидно, чем-то руководствовались, когда эту идею запускали в жизнь, какими-то аргументами, когда делали этот выбор.

Мне сложно воспринимать футбол по телевизору сквозь призму «е**ла жаба гадюку, бл**ь». Не мое. Возможно, потому, что я представитель старшего поколения. А вы как считаете? Зашло вам такое новаторство?»

ВИДЕО 18+. Президент «Ингульца» комментировал финал ЛЧ «Реал» – «Ливерпуль»