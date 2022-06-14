Ливерпуль повесил ценник на Минамино

«Ливерпуль» планирует во время летнего трансферного окна продать форварда Такуми Минамино. За 27-летнего японца «Красные» хотят получить 17 миллионов евро.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, уже есть три клуба, которые заинтересованы в подписании Минамино. Названия этих клубов не называются.

Минамино выступает за «Ливерпуль» с января 2020 года, вторую половину сезона 2020/2021 провел в аренде в «Саутгемптоне». В прошлом сезоне на счету японца 10 голов и 1 ассист в 24 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.

Ранее «Ливерпуль» подписал форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса.