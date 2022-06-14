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  4. Ливерпуль повесил ценник на Минамино
Англия
14 июня 2022, 17:11 |
424
0

Ливерпуль повесил ценник на Минамино

Форвард покинет клуб нынешним летом

14 июня 2022, 17:11 |
424
0
Ливерпуль повесил ценник на Минамино
Getty Images/Global Images Ukraine. Такуми Минамино

«Ливерпуль» планирует во время летнего трансферного окна продать форварда Такуми Минамино. За 27-летнего японца «Красные» хотят получить 17 миллионов евро.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, уже есть три клуба, которые заинтересованы в подписании Минамино. Названия этих клубов не называются.

Минамино выступает за «Ливерпуль» с января 2020 года, вторую половину сезона 2020/2021 провел в аренде в «Саутгемптоне». В прошлом сезоне на счету японца 10 голов и 1 ассист в 24 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.

Ранее «Ливерпуль» подписал форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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