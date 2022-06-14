Турция14 июня 2022, 16:47 |
293
0
Андреа ПИРЛО: «Для меня важно начать все сначала»
Итальянский тренер возглавил «Фатих Карагюмрюк»
14 июня 2022, 16:47 |
293
0
Легендарный итальянец Андреа Пирло прокомментировал свое назначение на пост главного тренера турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк»:
«Для меня важно начать всё сначала после годичного перерыва. У меня было много бесед с другими командами — как в Италии, так и за рубежом — но, услышав об амбициях «Фатих Карагюмрюк», я был убеждён, что должен приехать сюда и возглавить этот клуб. У клуба такие же планы, как и у меня».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 июня 2022, 13:51 0
Французский хавбек прошел медобследование и взял себе 18-й номер
Футбол | 14 июня 2022, 11:22 2
Немецкий клуб намерен заработать на уходе нападающего
Футбол | 14.06.2022, 11:29
Футбол | 14.06.2022, 03:39
Футбол | 14.06.2022, 06:00
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.06.2022, 22:05 1
14.06.2022, 07:58 5
13.06.2022, 13:57 8
13.06.2022, 10:59
13.06.2022, 14:26 9
12.06.2022, 16:43 3
13.06.2022, 16:13 11
13.06.2022, 14:05 1