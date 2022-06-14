Андреа ПИРЛО: «Для меня важно начать все сначала»

Легендарный итальянец Андреа Пирло прокомментировал свое назначение на пост главного тренера турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк»:

«Для меня важно начать всё сначала после годичного перерыва. У меня было много бесед с другими командами — как в Италии, так и за рубежом — но, услышав об амбициях «Фатих Карагюмрюк», я был убеждён, что должен приехать сюда и возглавить этот клуб. У клуба такие же планы, как и у меня».