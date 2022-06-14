Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андреа ПИРЛО: «Для меня важно начать все сначала»
Турция
14 июня 2022, 16:47 |
293
0

Андреа ПИРЛО: «Для меня важно начать все сначала»

Итальянский тренер возглавил «Фатих Карагюмрюк»

14 июня 2022, 16:47 |
293
0
Андреа ПИРЛО: «Для меня важно начать все сначала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Пирло

Легендарный итальянец Андреа Пирло прокомментировал свое назначение на пост главного тренера турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк»:

«Для меня важно начать всё сначала после годичного перерыва. У меня было много бесед с другими командами — как в Италии, так и за рубежом — но, услышав об амбициях «Фатих Карагюмрюк», я был убеждён, что должен приехать сюда и возглавить этот клуб. У клуба такие же планы, как и у меня».

По теме:
Пирло возглавил турецкий клуб
Пирло возобновит тренерскую карьеру в Турции
ВИДЕО. Ассист Шевченко на Зеедорфа в благотворительном матче в Милане
Андреа Пирло Фатих Карагюмрюк
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Football-Italia
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Реал провел официальную презентацию Тчуамени
Футбол | 14 июня 2022, 13:51 0
ФОТО. Реал провел официальную презентацию Тчуамени
ФОТО. Реал провел официальную презентацию Тчуамени

Французский хавбек прошел медобследование и взял себе 18-й номер

Бавария хочет получить за Левандовски 50 миллионов евро
Футбол | 14 июня 2022, 11:22 2
Бавария хочет получить за Левандовски 50 миллионов евро
Бавария хочет получить за Левандовски 50 миллионов евро

Немецкий клуб намерен заработать на уходе нападающего

Стала известна заявка сборной Украины на матч с Ирландией
Футбол | 14.06.2022, 11:29
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Ирландией
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Ирландией
Бавария и Ливерпуль сошлись по сумме трансфера за Мане
Футбол | 14.06.2022, 03:39
Бавария и Ливерпуль сошлись по сумме трансфера за Мане
Бавария и Ливерпуль сошлись по сумме трансфера за Мане
Источник: Хави сообщил Пике, что он – обуза для клуба
Футбол | 14.06.2022, 06:00
Источник: Хави сообщил Пике, что он – обуза для клуба
Источник: Хави сообщил Пике, что он – обуза для клуба
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Армения U-21 – Украина U-21 – 0:2. Итоговая таблица. Видео голов и обзор
Армения U-21 – Украина U-21 – 0:2. Итоговая таблица. Видео голов и обзор
12.06.2022, 22:05 1
Футбол
Бойкот российским спортсменам: Андрей Шевченко открыл Спортивный фронт
Бойкот российским спортсменам: Андрей Шевченко открыл Спортивный фронт
14.06.2022, 07:58 5
Футбол
Сотрудничество с братом Гвардиолы. В какую команду перейдет Цыганков?
Сотрудничество с братом Гвардиолы. В какую команду перейдет Цыганков?
13.06.2022, 13:57 8
Футбол
Рейтинг ATP. Джокович утратил лидерство, рекорды Крутых и Белинского
Рейтинг ATP. Джокович утратил лидерство, рекорды Крутых и Белинского
13.06.2022, 10:59
Теннис
Калинина уступила Касаткиной на старте травяного турнира в Берлине
Калинина уступила Касаткиной на старте травяного турнира в Берлине
13.06.2022, 14:26 9
Теннис
Хертогенбос. Нидерландец из 3-й сотни обыграл в финале вторую ракетку мира
Хертогенбос. Нидерландец из 3-й сотни обыграл в финале вторую ракетку мира
12.06.2022, 16:43 3
Теннис
5 замен теперь навсегда, аут ногами - как вариант. IFAB принял ряд решений
5 замен теперь навсегда, аут ногами - как вариант. IFAB принял ряд решений
13.06.2022, 16:13 11
Футбол
В Офисе президента рассказали, сколько оружия Украине нужно для победы
В Офисе президента рассказали, сколько оружия Украине нужно для победы
13.06.2022, 14:05 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем