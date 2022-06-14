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Лига наций
14 июня 2022, 16:31 | Обновлено 14 июня 2022, 16:38
329
0

Где смотреть онлайн матч Лиги наций Армения – Шотландия

Поединок состоится во вторник, 14 июня

14 июня 2022, 16:31 | Обновлено 14 июня 2022, 16:38
329
0
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Армения – Шотландия
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 14 июня, состоится матч группового раунда Лиги наций, в котором встретятся национальные сборные Армении и Шотландии.

Поединок состоится в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна. Начало матча в 19:00 по киевскому времени.

Армения – Шотландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал «Футбол 2».

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Источник Sport.ua
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