Во вторник, 14 июня, состоится матч группового раунда Лиги наций, в котором встретятся национальные сборные Армении и Шотландии.

Поединок состоится в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна. Начало матча в 19:00 по киевскому времени.

Армения – Шотландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал «Футбол 2».