Лига наций14 июня 2022, 16:31 | Обновлено 14 июня 2022, 16:38
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Где смотреть онлайн матч Лиги наций Армения – Шотландия
Поединок состоится во вторник, 14 июня
14 июня 2022, 16:31 | Обновлено 14 июня 2022, 16:38
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Во вторник, 14 июня, состоится матч группового раунда Лиги наций, в котором встретятся национальные сборные Армении и Шотландии.
Поединок состоится в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна. Начало матча в 19:00 по киевскому времени.
Армения – Шотландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал «Футбол 2».
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