Источник: Лунин останется в Реале на следующий сезон

Андрей Лунин в следующем сезоне не отправится в очередную аренду, а останется в «Реале». Об этом сообщают испанские СМИ.

«Реал» сумел убедить Лунина остаться в команде в качестве дублера Тибо Куртуа еще на год. «Сливочные» не будут искать нового дублера для Куртуа. Ранее на эту роль рассматривался Давид Оспина из «Наполи».

В сезоне 2021/2022 Лунин провел за «Реал» 4 матча (2 в Ла Лиге и 2 – в Кубке Испании). Контракт 23-летнего украинского голкипера рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что интерес к аренде Лунина проявлял ряд клубов Ла Лиги.