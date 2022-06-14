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  4. Источник: Лунин останется в Реале на следующий сезон
Испания
14 июня 2022, 16:10 | Обновлено 14 июня 2022, 16:14
1383
1

Источник: Лунин останется в Реале на следующий сезон

Украинский голкипер не отправится в еще одну аренду

14 июня 2022, 16:10 | Обновлено 14 июня 2022, 16:14
1383
1
Источник: Лунин останется в Реале на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Андрей Лунин в следующем сезоне не отправится в очередную аренду, а останется в «Реале». Об этом сообщают испанские СМИ.

«Реал» сумел убедить Лунина остаться в команде в качестве дублера Тибо Куртуа еще на год. «Сливочные» не будут искать нового дублера для Куртуа. Ранее на эту роль рассматривался Давид Оспина из «Наполи».

В сезоне 2021/2022 Лунин провел за «Реал» 4 матча (2 в Ла Лиге и 2 – в Кубке Испании). Контракт 23-летнего украинского голкипера рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что интерес к аренде Лунина проявлял ряд клубов Ла Лиги.

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Андрей Лунин Реал Мадрид
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Макс Максов
Ще один сезон на банці, ну такий собі варіант... Краще було б, кудись в оренду!
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