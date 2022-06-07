В Ла Лиге появился еще один претендент на Лунина
Арендовать украинского голкипера «Реала» может «Эльче»
Голкипер «Реала» Андрей Лунин в следующем сезоне может уйти в очередную аренду в поисках игровой практики. На 23-летнего украинца появился еще один претендент – «Эльче».
Клуб, который занял 13-е место в прошлом сезоне Ла Лиги, ищет конкурента для своего вратаря Эдгара Бадии. Кроме Лунина, в шорт-листе «Эльче» находятся свободный агент Жоэль Роблес, Фернандо Пачеко из «Алавеса», Альваро Фернандес из «Уэски» и два вратаря «Леванте» - Дани Карденас и Айтор Фернандес.
Ранее сообщалось о том, что перед уходом в аренду Лунин может продлить контракт с «Реалом».
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