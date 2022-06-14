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  4. Флорентино ПЕРЕС: «Тчуамени – один из лучших полузащитников мира»
Испания
14 июня 2022, 15:43 |
225
1

Флорентино ПЕРЕС: «Тчуамени – один из лучших полузащитников мира»

Президент «Реала» - о новичке команды

14 июня 2022, 15:43 |
225
1
Флорентино ПЕРЕС: «Тчуамени – один из лучших полузащитников мира»
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал подписание Орельена Тчуамени во время официальной презентации игрока:

«Сегодня в наш клуб переходит великолепный футболист, который воплотит в жизнь мечты болельщиков «Реала». Уже сейчас можно сказать, что Тчуамени — один из лучших полузащитников мира. Поздравляю, потому что ты осуществил свою мечту. В свои 22 у тебя была возможность выбора, и ты выбрал «Реал». Отныне ты будешь понимать, почему мадридский «Реал» — лучший клуб в мире.

Несмотря на молодость, Орельен является одним из основных игроков сборной Франции и был выбран лучшим молодым футболистом Лиги 1. Семья может гордится тобой, пришло время представлять ценности клуба. Фанаты «Реала» уже любят тебя и дадут всё взамен за твою ответственность. Добро пожаловать в наш дом, Орельен».

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Орельен Тчуамени Флорентино Перес Реал Мадрид
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Источник Mundo Deportivo
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Gargantua
не понтно где его место будет на поле. Модрич - Каземиро - Кроос. Кто-то сядет на банку?
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